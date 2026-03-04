竹原ピストル、ニューアルバム『FIRST CRY!!』発売決定 全都道府県巡る58公演ツアー開催へ
シンガー・ソングライターの竹原ピストルが、5月27日に8枚目のオリジナルアルバム『FIRST CRY!!』をリリースすることを発表した。さらに、アルバムリリースを受けてツアー『全国ツアー2026 "FIRST CRY!!"バンド編&弾き語り編』の開催も発表された。
【動画】竹原ピストルの歌声が寄り添う 映画『港のひかり』インスパイアソング映像
きょう4日、プロ野球の独立リーグ『ルートインBCリーグ』の20周年イメージソング「ばっちこ〜い!!」を配信リリースした竹原。『FIRST CRY!!』には、「ばっちこ〜い!!」のほか、昨年リリースされた「千切り絵のように私は」の2曲の配信シングルを含む全13曲を収録する。
「産声」を意味するタイトル『FIRST CRY!!』は、今年50歳を迎える竹原の同作への確かな手応えと、新たなスタートを切る決意が込められている。CDおよびLP（2枚組）の２形態でのリリースとなる。
ニューアルバムを携え7月から11月にかけて全都道府県を巡るツアー『竹原ピストル 全国ツアー2026 "FIRST CRY!!"バンド編&弾き語り編』の開催も決定。弾き語りとバンド編成、両形態を織り交ぜ、5ヶ月をかけ計58公演が予定されている。
VICTOR ONLINE STOREでは、『FIRST CRY!!』とオリジナルトートバッグがセットになった限定セットを販売。デザインなど詳細は後日発表となる。さらに、早期予約特典としてツアーのチケット最速先行抽選への申し込み参加権が付与される。ツアーや特典の詳細は公式サイトで確認できる。
