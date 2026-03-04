『令和のダラさん』7月放送 ダラさん役は田村睦心 風吹ケイによるコスプレ企画も
テレビアニメ『令和のダラさん』が7月に放送されることが発表された。あわせて、本予告動画第1弾が公開され、キービジュアルとあわせて、メインキャラクターと、田村睦心らキャスト陣が解禁された。
【動画】メインキャラによる主題歌も！『令和のダラさん』本予告第1弾
主人公・ダラさん役を田村、三十木谷日向役を津田美波、三十木谷薫役を寺澤百花が演じ、ナレーションをてらそままさきが担当する。
予告動画第1弾では、メインキャラクターが担当したオープニング主題歌「ダラダラ▽ダンシング」（※▽＝ハート）も聴くことができる。
また公式コスプレイヤー企画もスタートし、ダラさんのコスプレを風吹ケイが着用。3月に開催の『AnimeJapan2026』KADOKAWAブース内ステージにはメインキャストに加え、風吹が登壇する。
本作は、ともつか治臣氏による同名の新時代のオカルトコメディ漫画が原作。メインスタッフ陣は監督に「魔法少女にあこがれて」の鈴木理人、キャラクターデザインは「この素晴らしき世界に祝福を！シリーズ」の菊田幸一、アニメーション制作は「魔法少女にあこがれて」を手掛けた旭プロダクションが担当する。
■キャストコメント
＜ダラさん：田村睦心＞
▼キャラクター紹介
半人半蛇の身体と6本の腕を持つ祟り神・屋跨斑（ヤマタギマダラ）。おぞましい見た目とは裏腹に、温厚かつ理性的で、現代の文明にも適応している。威厳ある土地神を自称しているが、実はちょっとだけ寂しがりや。
▼キャストコメント
ダラさんを読んだ時、なんてメリハリのあるお話なのだろうと思いました。先が気になるシリアスな展開もあり、ダラさんには本当に悲惨な過去があり読んでいて辛かったのですが、現代パートできょうだいによって救われていたのがとてもうれしかったです。現代パートは変わった登場人物たちにより、とても面白い話になっていて思わずクスっと笑ってしまいます。この作品をいろいろな方に観てもらえたらうれしいです！ダラさんの良さを知ってください！！よろしくお願いします！
＜三十木谷日向：津田美波＞
▼キャラクター紹介
屋跨斑を祀る山の山守を務める三十木谷家の生まれ。自転車通学の中学2年生。スポーティな雰囲気があるが根は常にぐうたらしたいタイプ。実は霊感がメチャクチャ強い。
▼キャストコメント
三十木谷日向役の津田美波です。『令和のダラさん』は令和ホラーどたばたギャグ癖詰まり作品です。日向はホラーを感じさせない子なので、怖いの苦手な人にも見てもらえたらうれしいです！(私もお化け屋敷行けません)令和はダラさん！！
＜三十木谷薫：寺澤百花＞
▼キャラクター紹介
屋跨斑を祀る山の山守を務める三十木谷家の生まれ。地元の小学校に通う小学5年生。金髪碧眼の美しい容姿で一見おとなし気に見えるが実は活発な性格。画力が高い。
▼キャストコメント
三十木谷薫役を演じさせていただきます、寺澤百花です。薫は何もかもが予想の真逆をいくキャラで、いい意味で期待を裏切られました！（笑）本作品はなんと言ってもギャグパートとシリアスパートのギャップがものすごいところが魅力です。かなり個性がありすぎるキャラクターたちが登場します！どうぞ、お楽しみに！
＜ナレーション：てらそままさき＞
▼キャストコメント
過去と現在のナレーションをつとめさせていただきます。この作品はとても面白く興味深い内容ですので、その物語にみなさんを違和感なく誘っていけるように語りたいと思っています。おたの〜しみ〜くだ〜さい〜ませ〜。
■風吹ケイコメント
初めまして、この度テレビアニメ『令和のダラさん』とコラボさせていただくことになりました風吹ケイと申します。お話をいただき原作を拝見したところ、怖いと面白いが交互に攻撃してきてすっかりダラさんワールドに引き込まれてしまいました。クスッと笑えるダラさんワールドぜひお楽しみに！
