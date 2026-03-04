B′z、最新アルバム『FYOP』に新曲とライブ音源をプラス 「FYOP＋盤」4・8リリース決定
B'zが、昨年11月にリリースした最新アルバム『FYOP』に新曲とライブ音源を追加した「FYOP＋盤」を4月8日にリリースすることが決定した。
【画像】燃える巨大なラジカセ…注目のB'zニューアルバム『FYOP』ジャケット
通算23作目のアルバムとなった『FYOP』を携え開催された約7年ぶりのドームツアー『B'z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』に続き、4月から全国アリーナツアー『B'z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』をスタートさせるB'z。
この全国アリーナツアーの開催にともないリリースされる「FYOP＋盤」には、テレビアニメ『名探偵コナン』オープニングテーマとして現在オンエア中の新曲「Heaven Knows」と、昨年の東京ドーム公演で披露された『FYOP』収録曲6曲の臨場感あふれる迫力のあるライブ音源を追加で収録。さらに、特典としてアナザージャケットが封入される。
■B'z『FYOP』「FYOP＋盤」※2CD＋アナザージャケット
＜DISC1＞
01. FMP
02. 恐るるなかれ灰は灰に
03. 濁流BOY
04. 鞭
05. INTO THE BLUE
06. FAITH？
07. 片翼の風景
08. イルミネーション
09. The IIIRD Eye
10. その先へ
＜DISC 2＞「FYOP＋盤」にのみ収録
01. Heaven Knows
02. FMP
03. 恐るるなかれ灰は灰に
04. 鞭
05. INTO THE BLUE
06. イルミネーション
07. The IIIRD Eye
■『B'z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』スケジュール
4月11日（土）、12日（日） 福井・サンドーム福井
4月18日（土）、19日（日） 広島・広島グリーンアリーナ
4月25日（土）、26日（日） 香川・あなぶきアリーナ香川
5月2日（土）、3日（日） 沖縄・沖縄サントリーアリーナ
5月9日（土）、10日（日） 福岡・マリンメッセ福岡A館
5月16日（土）、17日（日） 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
5月23日（土）、24日（日） 大阪・大阪城ホール
5月30日（土）、31日（日） 神奈川・横浜アリーナ
6月6日（土）、7日（日） 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
6月13日（土）、14日（日） 愛知・IGアリーナ
