櫻坂46、BACKSメンバーによる新曲のMV公開＆先行配信が決定 三期生・村山美羽がセンター
櫻坂46が11日に発売する14thシングル「The growing up train」に収録されるBACKSメンバーによる新曲「ドライフルーツ」のMV（ミュージックビデオ）の公開と、ストリーミング＆ダウンロード先行配信が7日0時に同時に行われることが決定した。
村山美羽センター！「ドライフルーツ」告知画像
同楽曲のセンターは、三期生の村山美羽が務めることが明らかになっている。櫻坂46は同シングルの発売を来週に控え、さらに翌月4月8日には映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』の発売も決定している。
