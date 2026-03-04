ミュージシャンの相川七瀬さんが自身のインスタグラムを更新。大学院の修士試験に合格したことを報告しました。

【写真を見る】【相川七瀬】國學院大學大学院の修士試験合格を報告「良くこの2年 圧倒されながらも 逃げ出さずに耐えたなと我ながらに思います」





相川さんは、通っていた國學院大學大学院 文学研究科の判定結果通知書の画像を添えて、「大学院の修士最終試験の合否が届き 無事に卒業出来そうです」と綴りました。





相川さんは2020年4月から國學院大學の神道文化学部に入学し、2024年に大学を卒業後、大学院へ進み、民俗学を学んでいました。









自身の院生生活を振り返り、「出来は良くないけど 良くこの2年 圧倒されながらも 逃げ出さずに耐えたなと我ながらに思います。」と投稿。









最後は、「よく耐えた、私に乾杯」と、締めくくりました。









この投稿を見た人たちからは「学び直しはとても大切ですよね」「仕事との両立なんて、凄すぎます」「七瀬さんの生き方、尊敬します！！」「夢見る少女おめでとう」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】