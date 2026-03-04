¡Ú ÊÒ²¬°¦Ç·½õ ¡Û¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ê¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ë¡ÙÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¤Ë¼«¿®¡¡ÂÅ¶¨¤Ê¤·Î¸Å¤ò·Ð¤Æ¡Ö¤¤¤¤É÷¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Æü¾ï¤Ç¤âÃý¤êÊý¤Ë¥ë¥Ñ¥ó¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À± ÊË¿é¤ÎÎï¾ë¡Ù¤Î°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÃæÂ¼ÊÆµÈ¤µ¤ó¡¢»ÔÀî¾Ð»°Ïº¤µ¤ó¡¢»ÔÀî¾ÐÌé¤µ¤ó¡¢»ÔÀîÃæ¼Ö¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊÒ²¬°¦Ç·½õ ¡Û¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ê¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ë¡ÙÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¤Ë¼«¿®¡¡ÂÅ¶¨¤Ê¤·Î¸Å¤ò·Ð¤Æ¡Ö¤¤¤¤É÷¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Æü¾ï¤Ç¤âÃý¤êÊý¤Ë¥ë¥Ñ¥ó¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦
¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ê¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ë¡Ù¤Ï2023Ç¯12·î¤ËÅìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç½é±é¤µ¤ì¡¢¥ë¥Ñ¥ó¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò²ÎÉñ´ì¤Îµ»Ë¡¤ä±é½Ð¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ßÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢2025Ç¯9·î¤ËºÆ±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À± ÊË¿é¤ÎÎï¾ë¡Ù¤Ï¡¢3·î¤ËÅìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢4·î¤ËÌ¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¡¢9·î¤ËµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¡¢2027Ç¯2·î¤ËÊ¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¤È¡¢Á´¹ñ4ÂçÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¸ø±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤ÏÎ®ÇòÏ²»¸À±¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÐÀî¸Þ¥¨ÌçÌò¤Î2Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¿·ºî¸ø±é¤Ë°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Ïà¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÎý¤ê¤ËÎý¤Ã¤¿Êª¸ì¡£¡ÖÎ©¤Á²ó¤ê¡×¡ÖÁáÂØ¤ï¤ê¡×¡ÖÃè¾è¤ê¡×¤¢¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Ê¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¾¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç²ÎÉñ´ì¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¡¢Âà¶þ¤·¤Ê¤¤Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤·Î¸Å¤Ç¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤É÷¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëá¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ê¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ë¡Ù¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Ïà¸¶ºî¤ÎÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤èá¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤Èà¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¿¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡£Î¢ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤ò¤¦¤Þ¤¯²ÎÉñ´ì¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤Æ²ÎÉñ´ì¤òÂÎ¸³¤µ¤ì¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºàÃæ¤âÃç¤Î¤¤¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡¢À¥¿¥É±Ìò¤ÎÊÆµÈ¤µ¤ó¤ÈÁ¬·Á·ºÉôÌò¤ÎÃæ¼Ö¤µ¤ó¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤â¡ÖÉáÃÊ¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÊÆµÈ¤µ¤ó¤¬¡Ö²È¤¬¶á¤¤¤Î¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ãæ¼Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ÷¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆµÈ¤µ¤ó¤ÏÃæ¼Ö¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æà²û¤¬¹¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤Õ¤¶¤±¤Æ¤âÁ´Éô¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢µ©Í¤ÊÊý¤Ç¤¹á¤È¸ì¤ê¡¢¼èºà¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Ï¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ù¤ÎÊÊ¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Ïà¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ù¤ÎÃý¤êÊý¤¬Êª¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤©¤ì¤§¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤¡¤Í¤§¤«¤¡¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ëá¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢à¿·ºî¤âÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¥«¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¸ÅÅµ¤Î¤¹¤ßÊ¬¤±¤ò¤µ¤»¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿4Æü¤Ï°¦Ç·½õ¤µ¤ó54ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥±¡¼¥¤È54ËÜ¤Î¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤¬ÅÐ¾ì¡£°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¤Èàº£Æü¤ÎÉñÂæ·Î¸Å´èÄ¥¤ì¤½¤¦¡£Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤á¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤ë¤È¡¢à4¤«·îÂ³¤¯Ä¹Ãú¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃµ¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹á¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û