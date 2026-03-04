イスラエルのカッツ国防相。1月20日にアテネでギリシャの国防相と会談した後、発言する様子/Aggelos Nakkas/AFP/Getty Images

（CNN）イランの高官が死亡した最高指導者ハメネイ師の後任を選出する会合を開く中、イスラエルは4日、イランを統治する聖職者が新指導者に誰を任命するのであれ、「明白な排除の対象になる」と警告した。

イスラエルのカッツ国防相は、「イランのテロ政権がどの指導者を任命するにせよ、明確な排除の対象になる」と発言。「首相と私はイスラエル国防軍（IDF）に対し、『ライオンの咆哮（ほうこう）』作戦の目標の不可欠な一部としてこの任務を遂行するための準備と行動に手を尽くすよう指示した」と明らかにした。

カッツ氏は「新指導者の名前が何であろうと、どこに隠れていようと関係ない」とも述べた。

さらに「我々は引き続き、米国のパートナーと共にイラン政権の能力解体に全力で取り組み、イラン国民が政権を転覆して新体制で置き換えるための条件を作り出していく」と表明した。

イランでは米国とイスラエルによる初期の攻撃でハメネイ師が死亡した後、選挙で選ばれた高位聖職者がオンラインで集まり、新たな最高指導者を選出する手続きを進めている。ハメネイ師は正式な後継者を残していなかった。

イスラエルと米国はいずれも、自分たちの攻撃によりイラン国民が民主的な政府を樹立し、地域の平和を回復する条件が創出されると主張している。

これと同時に、トランプ米大統領はベネズエラに似た結果になる可能性にも言及。ベネズエラでは米軍が大統領の身柄を拘束したものの、政権の大部分はそのまま残される形となった。