「才能」を意識しない――片岡凜の言葉から考える、他人と比べない働き方
●『キンパとおにぎり』で描かれる“愛”と“才能”…片岡凜が語る向き合い方
他人と比べ始めたとき、仕事は途端に難しくなる。「才能」という言葉は、その引き金になりやすい。その言葉に振り回されず、自分がやりたいと思うことと向き合えれば、片岡凜のように純度の高い仕事ができるのかもしれない。
片岡凜 撮影:佐藤容平
○染島乃愛はどんなキャラクター?
ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』(テレ東系 毎週月曜23:06〜23:55)で片岡が演じる染島乃愛は、海外留学に行きたいという夢を抱きながらも、家族や恋人を優先せざるを得ない現実の中で生きる人物だ。
「乃愛は海外に留学して語学を勉強することに憧れを強く持っているのですが、家族のために働かないといけないような状況にあります。また、パチンコが好きな彼氏がいて、乃愛にお金をねだってくるのを断りきれずにいるので、自分のためにお金を使えない。夢と現実の狭間で葛藤を抱えながら生きているキャラクターです」
劇中では、主人公・大河(赤楚衛二)にとって相談相手のような存在でもある乃愛。年齢差のある2人は、どのような関係性として描かれていくのだろうか。
「年齢は離れてるんですけど、近所のお兄ちゃんみたいな感じのポジションにいるような、遠慮がなくガツガツ行くような関係性です。奥手な大河というキャラクターに対して、乃愛ははっきりとした性格なので、迷っている彼に対してアドバイスをして、背中を押してあげるんです」
○染島乃愛役を演じ、「愛」に対して感じたこと
ドラマの公式サイトで、片岡のキャストコメントにはこんなふうに記されていた。
「乃愛を演じて、他人のために尽くすところは素晴らしいですが、その方向を間違うと周りも不幸になる、手を差し伸べる愛より、見守る愛や見捨てる愛が、時には大事だと感じました」
SNSでつづる文章もそうだが、彼女の言葉は痛快で美しい。つい、少し踏み込んだ問いを投げかけてみたくなる。愛とは何か、と。
この問いに対しては、「私もまだ未熟なので……それがいつかしっかり分かって、はっきりと言葉にできるようになるまで時間がかかりそうです」と留めたが、ファンから受け取る愛については明確に言葉にした。
「私の活動をいつも見てくださってる方がいて、たとえばSNSで何かを発信するたびに、たくさんポジティブな言葉をくれて応援してくださる。それがすごくうれしくて。彼らが直接目の前にいるわけではないのですが、それでもすごく温かい気持ちと愛を感じる瞬間というのはとても多いです」
○片岡凜が「才能」を意識しないようにしている理由
このドラマを観ていると、愛と並んで、才能という言葉もまた、一つのテーマとして浮かび上がってきた。大河は大学生のころに陸上で挫折を経験しているし、アニメーションを学ぶため韓国から留学しているリン(カン・ヘウォン)も、漫画誌で連載する作家の実力に圧倒される場面が描かれた。
努力や憧れだけでは埋められない差を突きつけられる瞬間は、決して特別な世界の話ではない。俳優という仕事とも、どこかで地続きの言葉だと思われるが、才能というものをどう捉えているのだろうか。
「俳優の仕事を始めてから、私は正直そこまで才能という言葉を意識したことは特になくて。才能って、生まれ持っていて元々備わっているような能力というふうに捉えることのできる言葉だと思うんですけど、それを言ってしまったら、せっかくやりたいことに対して疑問を抱いてしまうような場面も出てくるのかなと。なので、私はあまり意識しないようにしています」
とはいえ、多士済々の世界。才能を目の当たりにするような場面もあるのでは。
「もちろん尊敬している方はたくさんいます。でも、私は元々あまり怯まない性格なので、そういう方を見ても、自信を失ったりしたことは今まではないですね」
●『パンダより恋が苦手な私たち』で「片岡凜だと気づかなかった」の声 そこに俳優という仕事の面白さや魅力が
○演じるのは同じ片岡凜でも、違う人物に見えるように
片岡は今期、ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』(日本テレビ系 毎週土曜21:00〜21:54)にも出演している。演じるのは、生田斗真演じる椎堂司の研究室で助手を務める村上野乃花役。これまでとは印象の異なる役柄だ。
「ギャルオタクという役に最終的になりましたが、その前はもうちょっと天然でほわっとしたような助手というイメージでした。でも、監督たちとお話ししていくにつれて、椎堂先生をうまく扱うような役なので、ちょっと強めのギャルに変えていこうとなって、あのキャラクターへと形成されていきました」
SNSでは、「『虎に翼』の美佐江とは全く違ってて、全然気づかなかった」「野乃花役が片岡凜だったの、ドラマを観終わって相関図を見るまで気がつかなかった」という声が見られた。そのことを伝えると、片岡は「うれしいです」と笑みを浮かべる。俳優という仕事の面白さや魅力もここにあるようだ。
「『片岡凜だと気づかなかった』と言ってくださる方がいたとおっしゃっていただきましたが、それが面白さだと思っていて。演じるのは同じ片岡凜でも、違う人物に見えるように、同じ人にならないようにということは毎回どの役でも考えています。それが役者としての面白さでもありますし、同時に片岡凜として生きている私自身の面白さでもあると思うので、すごく魅力を感じています」
○片岡凜が大切にする役作りの哲学
タクシーメディア『TOKYO PRIME』のオリジナル番組「ひみつのPRIME」に出演した際、SNSで発信するときに意識していることを聞かれ、片岡は「日常のすごく些細なことや人が気づかないことを、いかに面白く受け取れるか」と答えていた。
この考え方の背景には、幼少期から父親に言われていた言葉があるという。
「この世界は地獄かもしれないけど、ちょっと見方を変えれば天国になる」
ドラマや映画を観て、ふと救われたような気持ちになる瞬間。その感覚にもどこか通じる言葉だ。そう思ったことを伝え、彼女が俳優として演じ、ドラマや映画を通して発信していく上で大切にしていることを尋ねてみた。
「私は陰のある女の子を演じることが多いのですが、作品全体で見たときに悪役のポジションになることもあります。でも、実はそうではないと私は思っていて。なので、役作りのときに彼女の中にある正義を見つけるということをすごく大事にしています。悪だけで終わらないというか……ちゃんと彼女なりの正義や正しさも見えるように、ということは、とても意識していることではあります」
最後に、2作品それぞれの見どころを聞いた。
「2つとも全然味の違う作品になっています。『キンパとおにぎり』は、夢を持ちながらも若い女の子が周りの環境や現実に苦しみながらもがいている姿が、同世代の方には特に共感してもらえると思うので、その様子や葛藤を自分に置き換えながら観ていただきたいです。『パンダより恋が苦手な私たち』では、コメディーに振っているようなかわいいギャルオタクの女の子を演じていますので、ぜひ観ていただきたいなと思います」
■プロフィール
片岡凜
2003年10月6日生まれ、群馬県出身。2022年2月にシンガーソングライター・優里のミュージックビデオで俳優デビュー。ドラマ『石子と羽男―そんなコトで訴えます？―』(TBS系)でドラマ初出演。ピンク髪で家出少女を好演し話題になった。近年の主な出演作は、ドラマ『海に眠るダイヤモンド』(TBS系)、連続テレビ小説『虎に翼』(NHK)、劇場アニメ『この本を盗む者は』(25)など。
