TVS REGZAは、色鮮やかな高画質映像が楽しめる4Kレーザープロジェクター「RLC-V5R-S」を2026年3月20日に発売します。

「RLC-V5R-S」

記事のポイント レグザのテレビなどで培った高画質化技術を活用した4Kレーザープロジェクター。Google TVを搭載しているので、これ1台でネット動画が楽しめるほか、アプリを使えばレグザで録画したテレビ番組も再生できます。本体にスピーカーを内蔵しているので、別途スピーカーを用意する必要がないのも◎。

「RLC-V5R-S」は、光源に日亜化学工業製のRGB3色レーザー光源を採用し、明るさ約1100 ISOルーメン、BT.2020面積比で約110%の広色域を実現しています。レーザー光源ならではの長寿命、使いたいときにすぐに起動できる使い勝手のよさに加え、テレビ開発で培ったレグザ独自の画質チューニングにより、色鮮やかな4K高画質映像を手軽に楽しめます。

映像メニューは、従来の「スポーツ」「PC/ゲーム」「FILMMAKER MODE」などに加え、新たに「カスタム」モードを搭載。お好みの映像設定をプリセット登録することができるようになりました。また、HDR10、HLG規格にも対応。テレビ番組やストリーミング番組、映画やドラマなどさまざまなジャンルのコンテンツを美しい映像で楽しめます。

1.0〜1.3：1の光学ズームに対応しているため設置場所の自由度が高く、画質を低下させることなく美しい映像を大画面で楽しめます。約65インチの画面サイズであれば最小投写距離1.4m、約120インチの画面サイズであれば最小投写距離約2.7ｍと、投写する壁やスクリーンのサイズに合わせて、好みのサイズに設定可能です。

本体は幅218×高さ230×奥行193mm、質量3.5kgと小型・軽量。キャリーケースも付属しており、手軽に持ち運びが可能。リビング、寝室、子供部屋など、家庭内のさまざまな場所で利用できます。

また、本機はジンバル構造を採用しており、スタンドの可動域は垂直方向360度を実現し、壁や天井など様々な箇所に投写可能に。「自動台形補正」や「自動フォーカス調整」「壁面色自動補正」など、複数の自動補正機能も搭載しています。

Google TVを搭載しており、Netflix、Prime Video、YouTubeなどの動画配信サービスを手軽に利用可能。デジオンが提供するアプリ「DiXiM Play」を使用すれば、同じ家庭内ネットワークに接続している対応デバイスのコンテンツを視聴できます。テレビ・レグザのタイムシフトマシン録画や通常録画番組なども再生可能です。

本体に実用最大出力20Wの2Wayスピーカーシステムを搭載。フルレンジスピーカー2基に加え、高音専用のツィーター2基を組み合わせることで、厚みのある低音と繊細な高音を両立しています。また、バーチャル3Dサラウンド技術DTS Virtual:Xに対応しており、臨場感あふれるサウンドを再現します。

さらに、人の声と環境音のバランスを4段階で調整可能。ドラマや映画の会話が聞きづらいときや、スポーツ視聴時など臨場感を高めたいときなどに有効です。加えて、「映画」「スポーツ」「音楽」など7つの音声メニューが、視聴シーンやコンテンツに合わせた適切なサウンドを実現します。

TVS REGZA 4Kレグザレーザープロジェクター「RLC-V5R-S」 発売日：2026年3月20日 オープンプライス

