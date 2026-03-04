「気がついたら春」となる前に！【ROPÉ PICNIC】大人におすすめ♡「軽アウター」

春先に使える「軽アウター」は、いつ出番がきても困らないようにワードローブに備えておきたいところ。そこで今回は、きれいめにも大人カジュアルにもなじみそうなアイテムを【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】からピックアップしました。上品なデザインや素材感が魅力です。

一点投入で鮮度アップが狙えるトレンチコート

【ROPÉ PICNIC】「ショート丈トレンチコート」\13,200（税込）

オンオフ問わず着まわしやすいトレンチコート。ショート丈なら軽やかに羽織りやすく、パンツともスカートとも好バランスに着られそうです。撥水・花粉ガード機能付きなのも優秀ポイント。ゆったりめのシルエットなので、寒さが残る日のレイヤードも着ぶくれしにくいかも。

きれいめに着られる配色ブルゾン

【ROPÉ PICNIC】「配色フィールドジャケットブルゾン」\10,989（税込）

襟の異素材使いがアクセントになるブルゾン。メンズライクな印象で、ワイドパンツなどと合わせてカジュアルに仕上げるほか、こちらのスタッフさんのように甘辛ミックスに仕上げるのもおしゃれです。袖口と裾に付いたドットボタンを留めるとシルエットに立体感が出て、こなれた大人コーデを楽しめそう。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

writer：Emika.M