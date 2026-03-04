B’z

B’zが、新アルバム『FYOP』に新曲とライブ音源をプラスした『FYOP＋盤』を4月8日にリリースすることを発表した。

昨年11月にリリースした通算23作目のアルバム「FYOP」。本作を携え開催された約7年ぶりのドームツアー「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-」に続き、4月から全国アリーナツアー「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-」がスタートするB’z。

この全国アリーナツアーの開催に伴い、TV アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマとして現在オンエア中の新曲「Heaven Knows」と、昨年、東京ドーム公演で披露したアルバム「FYOP」収録曲6曲の臨場感あふれる迫力のライブ音源がプラスされた【FYOP＋盤】をリリース。さらに今作には、特典としてアナザージャケットが封入される。

作品情報

B’z ALBUM「FYOP」【FYOP＋盤】2CD＋アナザージャケット品番：BMCV-8081 価格：5,000 円(税込) ／4,545 円(税抜)CD 収録曲《DISC1》1. FMP（アサヒスーパードライTVCMタイアップソング）2. 恐るるなかれ灰は灰に（TBS系 金曜ドラマ「イグナイト -法の無法者-」主題歌）3. 濁流 BOY4. 鞭（ABEMAオリジナルドラマ「インフォーマ -闇を生きる獣たち-」主題歌）5. INTO THE BLUE（シチズン ブランド横断コレクション「UNITE with BLUE」CMソング）6. FAITH？7. 片翼の風景8. イルミネーション（NHK 連続テレビ小説「おむすび」主題歌）9. The IIIRD Eye（映画「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」主題歌）10. その先へ《DISC 2》※【FYOP＋盤】にのみ収録1. Heaven Knows（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット「名探偵コナン」オープニングテーマ）2. FMP（ライブ音源「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome」）3. 恐るるなかれ灰は灰に（ライブ音源「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome」）4. 鞭（ライブ音源「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome」）5. INTO THE BLUE（ライブ音源「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome」）6. イルミネーション（ライブ音源「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome」）7. The IIIRD Eye（ライブ音源「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome」）封入特典アナザージャケット