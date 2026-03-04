

IS:SUE

IS:SUEが先日、愛知・名古屋のIGアリーナで行われた『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演。先日復帰を発表したRINを加えた４人で「Phase」「Super Luna」をパフォーマンスした。モデルとしては『SDGs推進 TGC しずおか 2026』で一足先にソロランウェイデビューを果たしたYUUKIに続き、NANOが登場。堂々としたウォーキングで魅了した。約１年３カ月ぶりに“完全体”で大舞台に立った４人にステージ裏でインタビューを行った。

ランウェイに感動

――ランウェイを歩かれた感想を。NANO

初めて１人でランウェイを歩いたのですごく緊張したんですけど、自分なりに堂々と胸を張って歩けたと思うので悔いはありません！――YUUKIさんはTGCしずおかでランウェイを歩かれましたが、NANOさんのランウェイはどうでしたか？YUUKI

私もすごく緊張したのできっと緊張するだろうなって思ったんですけど、（ステージ裏で）生配信を通して見ていたら、全然そんなことを感じさせないぐらい堂々としていて、さすがリーダーだなって思いましたし…。（ランウェイトップで）噛んでましたよね？リップを…（笑）。NANO

テンションが上がってしまいまして…恥ずかしい…（笑）YUUKI

プロフェッショナルでした！かっこよかったです！２人はどうでしたか？RINO

最高でした！RIN

最高ーっ！かわいい！NANO

嬉しい！ありがとう！――となると、RINOさんもRINさんも後に続くような…。RINO

いつか歩かせて頂ける日が来るのであればその時まで精進してまいります。頑張ります！RIN

私もランウェイ歩きたいです！よろしくお願いします！

初めてのイチゴ狩り

――ステージ裏はどうですか？NANO

なんと言いましても、IS:SUEはケータリングが大好きグループですので、まずは食べ物をこよなく愛する田中（YUUKI）さんに話を聞きたいと思います。今回どうでしたか?YUUKI

今回は自分の手でイチゴを狩ることができるという新体験のケータリングがありました。本当にいいんですか？っていう感じで、イチゴに目を輝かせながら摘ませて頂きました。その他にもおでんや大好きなパン、ドーナツもあって、全てのジャンルを網羅するようなケータリングで本当に感謝の気持ちでいっぱいです。RINO

焼きたてのあんバタートーストがすごく美味しくて感動しました。私自身イチゴ狩りをするのが初めてだったので、初体験のイチゴを狩れて最高でした！NANO

もちろん私たち、きょうのステージを楽しみにしていたんですけど、バックステージのケータリングも堪能させて頂きました。本当にありがとうございました！

RIN復帰で完全体に

――RINさんが復帰されて４人体制となりました。今後の目標を。RIN

先日、1stアルバム『QUARTET』（2026年５月20日発売）がリリースされることが発表されましたので、まずはその準備に全力を注ぎたいと思っています。個人的な目標で言うと４人の地元に（ライブで）行けたらいいなと思いますし、TGCでまたいろんな地方に回れたら嬉しいなって思います！NANO

絶対に行こうね！RIN

頑張ります！RINO

これからもIS:SUEにたくさん注目してほしいです！（おわり）