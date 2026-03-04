宝塚歌劇団宙組公演「愛するには短すぎる／VIVA! FESTA! 2026 in HAKATA」が4日、福岡・博多座で初日を迎えた。



【写真】桜木を中心に水美も加わりパワーアップした「VIVA! FESTA! 2026 in HAKATA」

「愛するには―」は2006年に湖月わたるを中心とした星組で初演後、度々再演を重ね、今回で5度目の上演。大西洋を横断しニューヨークへと向かう豪華客船を舞台にした物語。財閥の御曹司フレッドをトップスターの桜木みなと、船のショーチームメンバーのバーバラをトップ娘役の春乃さくら、アンソニーを水美舞斗が演じ、4日間という限られた時間の中で生まれた恋を、切なく美しく描き出した。



ショーはリオのカーニバルや日本のYOSAKOIソーラン祭りなど、世界各地のFESTA（祭り）をテーマに、2017年に朝夏まなと率いる宙組で初演、2019年に真風涼帆率いる宙組による博多座公演バージョンも好評を博した作品。今回、新場面を加えて桜木を中心に水美の迫力あるダンスなど、よりパワーアップした。



桜木が「私たちが絶対に楽しませますので、絶対に素敵な3時間」と宣言通り、芝居とショーのバランスもよく、パワフルな舞台となった。

26日まで。



（よろず～ニュース編集部）