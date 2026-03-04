アザールが2018年W杯日本代表戦を振り返る

元ベルギー代表でイングランド1部チェルシーなどで活躍したエデン・アザールがベルギー紙「La Dernière Heure」のインタビューに応じ、2018年ワールドカップロシア大会日本代表戦を振り返った。

日本では悲劇的な大逆転負けで知られるベルギー戦、同国では奇跡の大逆転勝ちと語り草となっている。後半3分にMF原口元気が先制し、同7分にMF乾貴士が追加点を挙げた。この状況に当事者であるアザールは「みんな日本が破滅すると思っていたさ。後半20分に日本が2-0でリードしているにもかかわらずね…」と苦笑いを浮かべた。

赤きイレブンは肝を冷やしたが、同24分にDFヤン・フェルトンゲンが1点を返し、同29分にはMFマルアン・フェライニが頭で同点に追いついた。そして延長戦突入間際の同50分、日本では「ロストフの14秒」と語り継がれる悲劇が発生した。

アザールは「ゴールを決めることに専念していた」と、延長戦を考慮していなかったと振り返った。カウンターから流れるようにパスがつながり、MFナセル・シャドリが決勝点を決めた。アザールは「あのカウンターアタックはすべてが完璧に機能していた。クリア、パス、トーマス・ムニエのクロス…完璧だった」と振り返った。日本を破ったベルギーは、大会3位に輝いた。黄金世代といわれたチームにとって日本戦の逆転勝利は特別な試合のようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）