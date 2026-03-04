◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）追い切り＝３月４日、栗東トレセン

平凡な時計だからこそホッとした。アドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）の最終追い切りは栗東・坂路を単走で５５秒７―１３秒１。重くなった馬場にもバランスを崩すことなく、しっかりとした脚取りで駆け上がった。「前哨戦としてはできていると思います」と友道調教師。その表情は満足げに映った。

友道厩舎のレース当週はほぼソフトに仕上げる。負荷をかけたり、猛時計が出れば、むしろ何か“スパイス”が必要だったのかと感じてしまう。２か月半ぶりの実戦だった今回。負荷をかける目的だった１週前追い切りを見守った友道師は首をかしげていた。「馬体とかじゃなくて、何か動きが重く見えたんですよね」。

すぐに動いた。今までレース７日前の日曜は坂路で軽く時計を出していたが、今回はＣＷコースで７ハロン９８秒４―１０秒８。長めを乗り、脚を伸ばした。「１週前と先週末にやったことで、良くなってきていると思います」とトレーナー。ふと思い出したのが３か月ぶりのアメリカＪＣＣを勝ったショウヘイだ。１週前までは重さがあったが、同じく日曜にＣＷコースで負荷をかけたことでグンと良化し、結果へと結びつけた。

今回は小回り、２０００メートルなど未知の要素が多いが、同舞台の皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山・芝２０００メートル）を見据えた一戦だ。「距離や小回りなど、今後へ向けた適性を見てみたい」と友道師。確たるテーマがあるからこそ、納得のいく仕上げで復帰戦へ―。まず、状態に不安はない。（山本 武志）