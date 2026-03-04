鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第６話が１日に放送された。合六亘（北村有起哉）に追い詰められ、本物の儀堂歩（鈴木亮平）が落命。幸後一香（戸田恵梨香）が、合六の金庫番だった早瀬夏海（山口紗弥加）殺害したのは自分だと言い出す衝撃展開で第１章を終えた。

次回７話の予告映像では、荒々しい人物に変貌した早瀬儀堂（鈴木亮平２役）が合六の組織潰しに動いている中で、「使い捨てにされる若者の葛藤」のテロップが入る中、最も合六の命令に従順で、汚れ仕事も平気で行っている霧矢直斗（藤澤涼架）が「やるせないっすねえ、命令に従ってばっかり！」と吐き捨てている。最後に冬橋（永瀬廉）が泣き叫んでおり、金髪の人物を抱えているようにも見える。

ネットでも「まさか」「来週のリブート霧矢死ぬの可能性あるの…？嘘だろおい」「冬橋が号泣してるシーン一緒に居るのワンチャン霧矢じゃね？」「髪色的に霧矢かマチ？」「髪色的に霧矢かマチ？」「まさか 霧矢に何かあった」「予告の冬橋、霧矢抱えて泣いてない？」「霧矢くんには生き残って欲しい」と見る投稿が集まっている。