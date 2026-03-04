2日、危険運転致死傷罪の処罰類型を現行の8から11に拡大する方向で調整が進んでいることが判明した。「ドリフト走行」を追加し、高速度については数値で線引きする新たな類型を設定する。

処罰類型の拡大は、政府関係者への取材で明らかになった。現行では「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」や「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」など8種類の類型となっている。今回の改正で新設や再編、「危険なドリフト走行」の追加を行い、11種類とする予定だ。現行の「アルコール又は薬物の影響」に関しては、アルコールに関する内容を分離し、数値基準を追加する。

危険運転致死傷罪が創設されるきっかけとなったのは、1999年に東京都世田谷区の東名高速道路で発生した、飲酒運転のトラックが乗用車に追突し、女児2人が死亡した事故だ。当時は業務上過失致死傷罪が適用されており、最高でも懲役5年であった。遺族による署名活動などによって2001年に危険運転致死傷罪が新設。最高刑が懲役15年となった。さらに2005年には最高刑が懲役20年に改正された。

近年では、2024年に群馬県伊勢崎市の国道で発生した事故が話題となった。トラックが乗用車に衝突し、家族3人が死亡。トラックを運転していた男性は、自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）の罪に問われた。今年2月に同事故の裁判員裁判が前橋地裁で行われ、「非常に危険性の高い悪質な運転」だとして危険運転罪の成立を認め、法定刑上限の懲役20年の判決を下した。男性の弁護人は、前橋地裁の裁判員裁判判決を不服として、東京高裁に控訴している。

処罰類型の拡大でより多くの危険運転が処罰の対象となるが、SNSにはさらなる強化を求める声が多く寄せられている。自動車事故は誰もが巻き込まれる可能性があることもあり、国民の関心度は高い。