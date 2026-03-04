ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が３月５日に東京ドームで開幕し、２０の国・地域が４組に分かれて争う１次ラウンドがスタートする。

多くのチームが米大リーグで活躍するスター選手らをそろえ、２大会連続４度目の優勝を目指す日本代表「侍ジャパン」の前に立ちはだかる。６回目を迎える今大会は、どのチームが頂点に立つのか。ライバルの注目選手を紹介する。

ライデル・マルティネス投手…Ａ組

２９歳にして、日本で通算２１２セーブを積み上げてきた。その極意を「野球で最も難しい最後のアウト三つを取るのがクローザーの役割で、大きな責任がある。一番大事なのは強いメンタルを持って臨むことだ」と語る。たくましい精神力と技術の高さは、与四球の少なさにも表れている。

１試合（９回）当たりの四球数を示す「与四球率」は、昨季まで５年連続で２未満。１メートル９３の長身から最速１６０キロ超の速球を繰り出す剛腕ながら、１４０キロ台のスプリットなどの変化球も自在に操り、自ら崩れることはめったにない。

抜群の制球力を支えるのが、周囲を感心させるほどのストイックな姿勢だ。試合前はハードなランニングをこなし、登板後もウェートトレーニングを欠かさない。２０１７年の来日から不断の努力で絶対的地位を築いた今も、地道な反復練習をおろそかにしない。

ＷＢＣは３大会連続出場。「日本人選手が侍ジャパンでプレーしたいと思うのと同じで、国を代表して戦うことは自分にとって特別なもの。どんな形でも、チームが勝ち進むために必要なことを果たしたい」。４強入りした前回の再現を狙うべく、母国を引っ張る。（財津翔）