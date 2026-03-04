お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が4日、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」（月〜金曜前10・00）に出演。“盟友イジリ”を繰り広げた。

この日は、スポニチ本紙が報じた朝日放送の増田沙織アナウンサー（29）が今月31日付で退社しフリーに転身、東京に拠点を移すことについて取り上げた。

あいはらは「大阪がイヤやったんかな…」と想像しつつ、「武川さんの話題を取るなよ…」と、同番組で月・木曜レギュラーを務める武川智美アナウンサー（57）の名を挙げ、同情。武川アナは3月末で同局を退社しフリーに転身することを先月2日、同番組内で発表していた。「どう考えてもそらこっち（増田アナ）のほうが話題性が…。どこ行くんや、どこの事務所入るんや…って。これはあかんって」と訴えた。

吉本新喜劇・宇都宮まきが「武川さんは東京行くんですか？」と無邪気に聞くと、あいはらは「行かへんよ!!!」と本人に代わり強く否定。「行かへんよ、じゃないよ。まず言うわな…行かれへんよ!!!!」と失礼な解説を加え、「もう一個言わせてください…行くのは勝手や」と続けた。

「過去ね、まきちゃん…60歳手前の人がフリーになって、東京で大活躍した前例を聞いたことあります？」と静かに問い、「安藤優子さんとか小宮悦子さんとかね、やっぱり30代後半ぐらいでフリーになってるんと違うかなあ？そこから60の声聞こえても頑張るって方はいらっしゃるけど。50代後半までMBSの汁を吸い尽くして、さあフリーだ！って順風満帆に旅できるほど、この世界は甘くない！」と言い放ち、爆笑を誘った。

その上で、「ただですよ、増田さん…そりゃないわ。春が近いからってね…ちょっと。武川さんが家に帰ってご主人に何て言ってるか想像つく。“かなんなあ…もう”って」と、話題をさらわれ参る武川アナの姿を再現してみせた。

とはいえ、百戦錬磨の武川アナ。「そらね、老かいなロープワークね。プロレスラーで言うと飛んだり跳ねたりはできるわけないねんから。レフェリーを盾にして後ろから攻撃したりね。そらそういうテクニックは持ってはります」と評した。対して「増田さんは正々堂々とお仕事なさっていくんでしょうね。幸あれ、ということです」と語った。

「武川さんにも幸あれ、でしょ」とツッコむ宇都宮に、「もう幸せですもん。幸せの下地ができてはるもん。お子さまも大きくなって、いい大学行かれて、ご主人は毎日放送にいてて。これ以上ねえ…」と返答し、「でも増田さんはここからの人やから」と強調した。これに対しても宇都宮が「武川さんもここから」と食い下がると、「そら言い方としてはここからや。俺もお年寄りの人気がほしいから言うよ、まだまだこれからや」となんとも打算的なエール。仲良しだからこその武川アナいじりを展開していた。