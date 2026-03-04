ロックバンド・ヤバイＴシャツ屋さんのありぼぼが３日、日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」で、驚きのアレルギー体質であることを告白した。

ありぼぼは、激しいかゆみに悩まされていたことから、食べ物や飲み物、金属や動物などが原因かと考え、検査を受けるも、どれもシロ。医師からは、ストレスの可能性もあると指摘されたが、はっきりとした原因はわからないまま。

そんなある日、ヘアメークさんからある指摘をされた。それが「青色アレルギー」。振り返って見ると、湿疹が出たときは青いデニムを履いていたり、メークも青みがかったリップを使用、髪の毛もネイビー系に染めていた。

ありぼぼは、「皮膚科に行ったときに、『どうしたら（アレルギーの原因が）わかりますか？』と聞いたら、一番反応を示したアイテムを持ってきてくれたらパッチテストをするので持ってきてって」と言われたことから、美容院でカラー剤を分けてもらい、テストしたところ、まさかのビンゴだった。

「青色アレルギー」とは、衣服や印刷物、メーク道具など、青に色づけされたものに対するアレルギー。もともと青が大好きだったというありぼぼは「良く身につけたり、化粧品にも…もう使えなくなる、好きなものを狭められている感覚で、悲しかった」と振り返った。

番組では改めてありぼぼにアレルギーテストを行ったところ、赤い製品にも反応していることが発覚。今後は赤色にも注意が必要となり、ありぼぼはビックリ。「でも検査したら心は晴れる。これが原因なんやと」と話していた。今は、どうしても青い衣服を着るときは「色落ちしなくなるまで洗濯する」など工夫しているという。