片岡愛之助（54）が4日、東京・新橋演舞場で、歌舞伎版「ルパン三世」第2弾「流白浪燦星 碧翠（へきすい）の麗城」（5〜27日、同所）通し舞台稽古を行った。

この日が誕生日の愛之助は「54歳になりました。54歳の第1歩として、ルパン三世、歩ませていただきます。私たちも楽しみながらつとめさせていただきます」と語った。

サプライズで、54本のバラと特注ケーキで祝福された「今日、稽古頑張れそう」と大喜びだった。

第1弾に続き、流白浪燦星（ルパン三世）を演じる愛之助は「妥協なき稽古で仕上がっております」と自信を見せた。さらに「ルパンのしゃべり方のギアが入る時がある。飲食店で注文したりする時に出てしまったりすることがあります」と明かし、「こ〜れでいいんじゃないか〜」と軽やかな声を出し、拍手を受けた。

今回は石川五ェ門も演じ、2役に挑む。愛之助は、尾上松也、尾上右近が五ェ門を演じた時を振り返り「ふんどし一丁で丸裸にされる場面があったので、僕も丸裸にされるのかとドキドキしていましたが、なかったのでホッとしております」と笑った。

ほか中村米吉、市川笑三郎、市川笑也、市川中車が出演する。

同作は、4月に名古屋・御園座、9月に京都・南座、27年2月に福岡・博多座で上演される。