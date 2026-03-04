JR男鹿駅の近くに、新たなホテルが誕生し、5日のオープンを前に、関係者などによるセレモニーが行われました。



大浴場のほか、温度が異なる2種類のサウナが備えられていて、宿泊客以外も利用することができます。



道の駅おがの裏手に5日にオープンするのは、ホテル木下秋田男鹿駅前です。



木下グループ 木下直哉社長兼CEO

「この事業を このホテルを、とにかく男鹿のために、秋田のために成功させて、これから秋田県内にどんどんホテルを作っていろんな観光客を呼び込んで、来ていただいて、秋田の発展を共に何かお手伝いをできればなと」





客室はダブルやツインなど4種類、あわせて161部屋あります。熊谷奈都子記者「この部屋には洗濯機が備えつけられています」ホテルでは共用スペースに置かれていることが多い設備。長期滞在もより快適に過ごすことができます。旅の疲れを癒やす大浴場と温度が異なる2種類のサウナは、宿泊客以外も利用することができます。日帰り旅でも気軽に立ち寄ることができるホテル木下秋田男鹿駅前は、5日オープンです。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします