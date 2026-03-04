Åì³¤ÄÒÊª¡¢ÁÚºÚ·¿ÀõÄÒ¤ò½ÅÅÀ°éÀ®¡¡¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤â
¡¡Åì³¤ÄÒÊª¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÄÒÊªÎ¥¤ì¤ä¥«¥Ã¥È¥µ¥é¥À¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¿©½¬´·¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½Õ²Æ¤Î¿·À½ÉÊ¤Ç¿©¥·¡¼¥ó¤Î³ÈÄ¥¤ò¿Þ¤ë¡£ÁÚºÚ´¶³Ð¤Î¾¦ÉÊ¤äÄ´Ì£ÎÁ·¿¤ÎÄÒÊª¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤È¤ÎÀÜÅÀ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡½Õ²Æ¿·À½ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÎÏ¾¦ÉÊ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÄÒÊª²°¤¬ËÜµ¤¤Çºî¤Ã¤¿¤ª¤¯¤é¤Î¤ª¤«¤«ÏÂ¤¨¡×¡£ÁÚºÚ´¶³Ð¤ÎÀõÄÒ¡ÖÌîºÚ¤½¤¦¤¶¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¡£´Ý¤´¤È»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥¯¥é¤ËÀéÀÚÂçº¬¡¦¿Í»²¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÄÒÊª¤ò¼ê·Ú¤ÊÌîºÚÀÝ¼è¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¡£³ïÀá¥¨¥¥¹Æþ¤ê¤Î¥¿¥ì¤ËÊ¿ºï¤ê¤Î³ïÀá¤òº®¤¼¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»ÝÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£ÆâÍÆÎÌ90g¡¢ÀÇÈ´248±ß¡£3·î¤«¤é´ØÅìÃÏ¶è¤ÇÈ¯Çä¡£
¡¡¡Ö¥¥å¡¼¤Á¤ã¤ó ¤«¤±¤ë¡ª Æù¤ß¤½¥é¡¼ÌýÌ£¡×¤Ï¡¢¹ï¤ß¸Õ±»¤ÈÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¤ÇÆù¤ß¤½¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤òºÆ¸½¡£¿®½£ÀÖÌ£Á¹¤ÈÇ»¸ý¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÀÄÅâ¿É»Ò¤Î¿ÉÌ£¤È¥é¡¼Ìý¡¦¤´¤ÞÌý¤Î¹áÌ£¤ò¸ú¤«¤»¤¿¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤àÌ£¤ï¤¤¡£¿·´¶³Ð¤Î¡È¤«¤±¤ëÄÒÊª¡É¤È¤·¤Æ¡¢Æ¦Éå¤äÌÍÎà¤Ø¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÄó°Æ¤¹¤ë¡£ÆâÍÆÎÌ80g¡¢ÀÇÈ´158 ±ß¡£3¡Á8·î¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¡£
¡¡¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¤Õ¤¯¤¸¤ó¤Å¤±¡×¡ÖÆ±¡¡¾®¤µ¤Ê¤Þ¤¼¤³¤ß¤¤å¤¦¤ê¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¼ãÇ¯¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ø¤ÎÁÊµá¤ò¶¯²½¡£¡Ö¤Õ¤¯¤¸¤ó¤Å¤±¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¡£½¾Íè¤ÎÊ¡¿ÀÄÒ¤ÈÈæ¤Ù30¡ó¸º±ö¤ò¼Â¸½¡Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2020Ç¯ÈÇÈ¬Äû¡×Ê¡¿ÀÄÒ¤ÈÈæ³Ó¡Ë¡£ÆâÍÆÎÌ80g¡¢ÀÇÈ´168±ß¡£¡Ö¤Þ¤¼¤³¤ß¤¤å¤¦¤ê¡×¤Ï¾®Î³¥«¥Ã¥È¤Ç¤ª¤Ë¤®¤êÍÑÅÓ¤òÁÛÄê¡£Í¥¤·¤¤»ÝÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡È¤Þ¤í¤ä¤«¤À¤·¾ßÌýÌ£¡É »ÅÎ©¤Æ¡£Æ±70g¡¢168±ß¡£3·î¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡£