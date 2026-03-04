新型iPhone 17eに対応した「iFace」スマホケースが発売
Hameeは、モバイルアクセサリーブランド「iFace」で、新型iPhone 17eに対応したスマートフォンアクセサリーを発売した。iFace公式オンラインストアのほか、iFace 原宿店や全国の家電量販店などで順次取り扱われる。
強化ガラスを使用したクリアケース「Reflection」シリーズからは4製品がラインアップされる。たとえば、透明なガラスを採用した「iFace Reflection強化ガラスクリアケース」が3960円、強化ガラスクリアケース「iFace Reflection MagSynq」が4620円で購入できる。
iFace Reflection強化ガラスクリアケース
iFace Reflection MagSynq
Look in Clearシリーズ
全面クリア素材を採用した「Look in Clear」シリーズからは、MagSafeに対応したハイブリッドケースの2種類が登場する。「iFace Look in Clearケース」が3520円、「iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース」が4180円で購入できる。
iFace Look in Clearケース
iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース
First Classシリーズ
「First Class」シリーズからは、MagSafe対応モデルが発売される。デザインは「Standard」、「Cafe」、「KUSUMI」の各カテゴリーから展開される。「iFace First Class MagSynqケース」が4400円で購入できる。
iFace First Class MagSynqケース
今回発売されたすべてのケースには、チャームストラップなどを取り付けられる「シグネチャーボール」が搭載されている。このほか、画面保護フィルムやカメラレンズプロテクター、背面クリアケース用のインナーシートもあわせて販売される。