東方神起、日本デビュー20周年のアニバーサリーフィルムに心境
東方神起が4日、都内で行われた映画『東方神起 20th Anniversary Film「IDENTITY」』の公開記念舞台あいさつに参加した。
【写真】カッコイイ…！笑顔で手をふる東方神起
2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起。本作は、2011年の再始動以降、2011年アルバム『TONE』発売から2025年開催の20th Anniversary LIVE TOUR『ZONE』にかけて、新たに編集されたドキュメンタリーとLIVEパフォーマンス映像、この映画のために収録したユンホとチャンミンのインタビューで紡がれる東方神起の“IDENTITY”に迫る作品となっている。
先月20日に公開となった。日本での舞台あいさつは初で、ファンに笑顔を振りながら2人は登場した。泣ける映像も満載でユンホは「自分は恵まれている」と明かし「20代だった少年ユンホも少年チャンミンも、皆さんとの夢の約束を守ってきた。それが1番よかった。周りのスタッフさんのコメントを、僕も観てグッときました」としみじみ。一方のチャンミンは「実はまだ観ていないんです…」と正直に告白しながら「アーティストとして今まで歩んできた道が、映画となるのが新鮮。うれしい」と感謝していた。
【写真】カッコイイ…！笑顔で手をふる東方神起
2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起。本作は、2011年の再始動以降、2011年アルバム『TONE』発売から2025年開催の20th Anniversary LIVE TOUR『ZONE』にかけて、新たに編集されたドキュメンタリーとLIVEパフォーマンス映像、この映画のために収録したユンホとチャンミンのインタビューで紡がれる東方神起の“IDENTITY”に迫る作品となっている。