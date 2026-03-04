関西大学ラグビーAリーグの京産大は4日、京都市内のグラウンドで練習を公開した。

前日3日に新チームが始動。この日は坂道の走り込みなどフィジカルの強化に重きを置き、スクラムやパスなど基礎的なメニューもこなした。6季目の指揮となる元日本代表の広瀬佳司監督は「まずはウチらしいラグビーが今年もできるようにベースをつくりたい」と狙いを明かした。

過去12度、大学選手権の準決勝で敗れ、一度も決勝には進んでいない京産大。関西リーグでは2季にわたって優勝を逃しており、関西奪還、そして悲願の日本一が目標となる。その中で、1年時から出場を続けてきたLO石橋チューカ（3年＝報徳学園）が人生で初めて主将を務めることになった。

「歴史と文化のあるチームの主将をさせてもらってうれしいのと、これからやっていく責任も凄くある。今年こそはベスト4の壁を破れるように。新しい歴史をつくれるようなチームにしていきたい」

2月末に広瀬監督から主将就任を電話で告げられ「お願いします」と即答した。理想像は3学年上で主将を担っていたFL三木皓正（現トヨタ）。誰よりも身体を張ってチームを鼓舞する姿に「自分もこんな主将になりたい」と憧れてきた。

最終学年となり、今季に懸ける思いは強い。オフ期もウエートトレなどに励み、体重は106キロ。目標とする「110キロ以上で走れる選手」に近づいてきた。

「今までは妥協してしまったり、ウエートをちょっとサボったりしてしまう日もあったけど、今年1年は最後まで死に物狂いでやりたい」

バイスキャプテンに就いたSH高木城治（3年＝東福岡）とSH村田大和（3年＝報徳学園）らと力を合わせ、目標に向かってチームを引っ張っていく。