¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤¬ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶Ìý²Á³Ê¤¬µÞÆ¤·¡¢Ç³ÎÁÈñ¹âÆ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£·Êµ¤°²½¤Î·üÇ°¤«¤é3Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï°ì»þ1200¥É¥ëÄ¶²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Í¡¹¤¬ÁÛÄê¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¶¯¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¡£ÊÆ¶âÍ»ºÇÂç¼êJP¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§¡¼¥¹¤Î¥À¥¤¥â¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï2Æü¡¢ÊÆCNBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤³¤¦¸ì¤ê¡¢¸¶Ìý¹â¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î±Æ¶Á¤ò·Ù¹ð¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥«¥ó¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç·ÐºÑ¤Ø¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÄÌ²á¤¹¤ë¥¿¥ó¥«¡¼¤Î±¿¹ÒÄä»ß¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹¤¬¤ê¡¢¶¡µë¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¾å¾º¤·¡¢3Æü¤Ï»ØÉ¸¤ÎÊÆ¹ñ»ºÉ¸½àÌý¼ï¡ÊWTI¡Ë¤Î4·îÅÏ¤·¤¬1¥Ð¥ì¥ë¡á74.56¥É¥ë¤È¡¢½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÌó8¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¡£