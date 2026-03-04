「あす大災害、だとしたら？」をテーマに「防災のワンポイント」をお伝えします。今回は「逃げなきゃコール」についてです。

直川貴博アナウンサー

「桐谷さん、『逃げなきゃコール』って言葉、ご存知ですか？」

桐谷美玲キャスター

「ちょっと聞いたことがないですが、どういうものなのでしょうか」

直川アナウンサー

「『逃げなきゃコール』とは、国土交通省が推進する取り組みで、離れた場所に暮らす家族などに、的確なタイミングで直接電話をかけて避難を呼びかけることなんです」

「事前準備がワンポイントです。ご自身がお使いの防災アプリに、自分の住む地域に加え、祖父母など離れて暮らす大切な人の住む地域も登録します。そうすると、もしもの時、登録した地域の避難情報などが自動で通知されるので、離れた地域に暮らす大切な人へいち早く避難を促す連絡を取ることができます」

木原実気象予報士

「自分の住む地域は大丈夫、と過信している方も多いのが現状です。もちろん我々もテレビの中から避難を呼びかけますが、お子さん、お孫さんから『逃げなきゃ！』と直接呼びかけられると避難するあと押しになりますよね」

直川アナウンサー「特に高齢者など避難に時間がかかる方は身の危険を感じる前、早めの避難が大切ですからね。『逃げなきゃコール』、離れて暮らす大切な家族に的確な避難を呼びかけるためにも防災アプリなどへの登録をお願いします」