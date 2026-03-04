女優の名取裕子（68）が4日、自身のインスタグラムを更新。出演ドラマでの役姿を披露した。

名取は「オリンピックで中断していたドラマ再開しました♪♪♪」と書き出し、「8日（日）NHK BS夜10:00〜10:45 『京都人の密かな愉しみ Rouge -継承-』 老舗呉服屋の家付女将 京女の役です」と知らせた。

クイズ番組でも活躍する名取は「やっと女優らしい仕事ができ ほっとしてます」と報告。「ぜひぜひご覧くださいませ」と勧めた。

そして「ちなみに着物は監督と相談して 自前の京都で作ってもらったものにしました」と告白。「紫の五枚繻子の着物に 切りびろうどの帯 針金を織り込んで最後に剃刀で切って 立体感のある模様を出します」と解説。「もう出来る職人さんもほとんどいない 手の込んだ帯です」と、着物姿を披露した。

また「こんなお役に巡り合って 京都でこんな場面に このしつらえができて嬉しく思います」とも。「髪型はなんとなく 塩沢トキさん？わかるかなー 昭和の人はきっとわかるなー」とユーモアを交えつつ、「お楽しみに」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「名取さま、日本一着物が似合います」「スッゴク素敵です」「バラエティのときとは全く違う雰囲気で、さすが女優さんだと思いました」「着物姿やっぱり綺麗です 大人の色気があります」などの声が集まった。