¡ÚWBC¡Û¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ë14¼ºÅÀ¤ÇÂçÇÔ¡¡À¾Éð¤Î¥Ü¡¼¡¦¥¿¥«¥Ï¥·¤¬1²ó2ÈïÃÆ¤ÎÍðÄ´¡¡ºå¿ÀÄÌÌõ¤Ï1°ÂÂÇ
¡þ2026WBC ¶¯²½»î¹ç ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹14-4¥Ö¥é¥¸¥ë(ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«)
WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¶¯²½»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢NPBÀ¾Éð¤Î¥Ü¡¼¡¦¥¿¥«¥Ï¥·Åê¼ê¤äºå¿À¤ÇÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£¥ô¥£¥Ã¥È¥ëÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï½é²ó¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÀèÈ¯¤Î¥Ü¡¼¡¦¥¿¥«¥Ï¥·Åê¼ê¤¬¤½¤Î¥¦¥é¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤äÌ£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢4°ÂÂÇ¡¢»Í»àµå2¡¢7¼ºÅÀ¡£1²ó¤òÅê¤²¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºßºå¿À¤ÇµåÃÄËÜÉô·óµåÃÄËÜÉô¥Á¡¼¥à±¿±ÄÉôÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£¥ô¥£¥Ã¥È¥ëÁª¼ê¤Ï½é²ó¤Ë¥é¥¤¥È¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¥×¡¼¥ëB¤Ë½êÂ°¤·¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£