「ザ・プリンス 京都宝ヶ池」の日本庭園に建てられた数寄屋造りの「茶寮」は、名建築家・村野藤吾が最晩年に手がけた建築。1986年秋にホテルとともに開業し、村野の技法と美学の集大成であるともいわれています。

障子、照明、外光の織りなす陰影が美しい

日本庭園の樹木の影や池の反射が室内に映り込む様子は、季節や時間、天候などにより、まさに一期一会の空間体験。そんな名建築で、春の味わいを散りばめた和のアフタヌーンティーを楽しむことができます。



桜の花をイメージしたアートのようなアフタヌーンティー

額縁のイラストにスイーツを重ねてArt of Plateが完成

「Art of Plate〜香風駘蕩（かふうたいとう）〜」は、彩りも美しい和のアフタヌーンティーセット。3･4月のセイボリーメニューには菜の花、鯛、タラの芽など春の素材が散りばめられ、春の穏やかな風と香りが見事に映し出されています。

AFTERNOON TEA MENU

〇ウェルカムドリンク

〇和のセイボリー

1品目

ホワイトアスパラすり流し 揚げ粟麩 煎り唐墨

2品目

鮪出汁のだし巻き 染卸 はじかみ

燻製サーモン西京味噌漬けのタルタル 菜の花のピュレ

一寸豆の艶煮／海老真薯みじんこ揚げ

鯛せんべい／タラの芽天婦羅

九条葱と浅利の生海苔和え 豆腐の味噌漬け

クリームチーズ 苺 生ハム バージンオイル

3品目

野菜スティック 白みそマヨネーズ・苺ソルト

〇スイーツ

プティガトー 苺とショコラブランのテリーヌ

ラズベリーと生姜 モンブラン仕立て

ザクロと豆乳のパンナコッタ／二色のマカロン 桜餡クリーム

黒蜜とベリーのタルトレット／苺とシャルトリューズのシャルロット

〇和スイーツ

桜餅 お抹茶

オリジナルレシピで作る桜餅

〇洋のセイボリー

苺スコーン／マッシュポテトと玉ねぎのデニッシュ

てりやきチキンのフラワーバーガー

〇ドリンク

紅茶各種、和紅茶、日本茶、コーヒーなど



■「ザ・プリンス 京都宝ヶ池」和のアフタヌーンティーセット「Art of Plate〜香風駘蕩（かふうたいとう）〜」

所在地：京都府京都市左京区岩倉幡枝町1092-2

場所：ザ・プリンス 京都宝ヶ池「茶寮」

TEL：075-712-1144（レストラン予約係10時〜17時30分）

実施日：2026年3月1日（日）・14日（土）・15日（日）・20日（金・祝）･21日（土）、

4月4日（土）・11日（土）・12日（日）・18日（土）・19日（日）

時間：14〜16時 ※2時間制

料金：1万円（サービス料別途）



※予約受付は利用日の7日前まで

※1日5組10名限定（予約は2名〜）

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合があります。

※写真はイメージです

Text：森本有紀

