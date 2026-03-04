¡Úµð¿Í¡Û»ø¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¤ËÆó·³¹çÎ®¥×¥é¥ó¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¼¨º¶¡ÖÎý½¬ÎÌ³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£´Æü¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÁª¹ÍÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¸Ç¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢£¶Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´ØÀ¾¡¦¶å½£±óÀ¬»î¹ç¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹Ê¤ê¹þ¤ß¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ì·³¤Ï£¶¡¢£·Æü¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë¡¢£¸Æü¤Ëºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£°Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê±§Éô¡Ë¡¢£±£±¡¢£±£²Æü¤Ïµå¾ì¤ò°Ü¤·¤ÆÆ±Àï¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ËÎ×¤à¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±§Éô¤äÊ¡²¬¤¢¤¿¤ê¤«¤é¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸åÈ¾¤Î¶å½£±óÀ¬¤ò¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¤È¤·¡¢£±£´Æü°Ê¹ß¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Þ¤Ç¤Ë¿ØÍÆ¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êá¼ê¿Ø¤Ï¡Ö¹ß³Ê¡¢¾º³Ê¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢»²²Ã·¿¤Ë¤·¤Æ¡ÊÆó·³¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤»¤ÆÊá¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°ì·³¤Ë¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Åê¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑÆ°¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌî¼ê¿Ø¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¶å½£±óÀ¬´ü´Ö¤Ë¡¢°ì·³¡¢Æó·³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸Ä¡¹¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡££×£Â£Ã»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³¤Ï¡¢£³Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¡¦ºå¿ÀÀï¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë¤ÇÌò³ä¤ò½ª¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡ÖÆó·³¤Ø¹çÎ®¤µ¤»¤ë¤«¤â¡£»î¹ç¤ÈÎý½¬ÎÌ³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡£Á´Á³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼ÂÀïÉüµ¢¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬±§Éô¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¼ÂÀï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤½Ð¤¹¹½¤¨¤À¡£