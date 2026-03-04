皿うどんはちゃんぽんのアレンジ料理として「四海樓」の創業者・陳平順が考案したといわれています。当初はちゃんぽん麺にスープを染み込ませながら時間をかけて炒めていましたが、麺を細くして揚げたほうが簡単で迅速に調理できることから、揚げる細麺が誕生したとか。

全国的に有名なのは、揚げた麺(細麺)ですが、本場長崎では、メニューに太麺と細麺の2種類を置く店が多く、好みで選べます。細麺と太麺は作り方も違い、食感も味わいも異なり、細麺の皿うどんにはウスターソースをかけるのが一般的で、皿うどん専用に作られたという辛め味の「金蝶ソース」がおなじみです。



寶來軒／豊富な一品料理と具材たっぷりの麺類

「鶏皿うどん（太麺）」1600円

地元客も通う中華料理店。ちゃんぽんや皿うどんは野菜てんこ盛りで、一品料理もおすすめ。あっさりとしたやさしい味わいは、老若男女に好まれ、滞在中に2度訪れる観光客も少なくない。混雑する時間は待つことも。

「鶏皿うどん」は、細切りにした鶏ムネ肉と野菜、キクラゲが入って、あっさりヘルシー。

「大えびのマヨネーズ ソースあえ」4尾1皿 2200円

＜こちらもオススメ＞「大えびのマヨネーズ ソースあえ」は、エビと絶妙な酸味のソースが相性抜群です。

店内はモダンで、中国色豊かな雰囲気

原爆資料館そばで、ひときわ目立つ外観

■寶來軒（ほうらいけん）

住所：長崎県長崎市平野町5-23

TEL：095-846-2277（予約は不可）

営業時間：11時30分〜14時30分LO、17〜20時LO

定休日：店舗の公式Instagramまたは公式サイトで要確認

中国名菜 京華園／スープのうまさが染みたもっちり太麺

「皿うどん（太麺）」1100円

ちゃんぽん伝統の製法「鍋炊き」を守り続ける名店。強火で野菜類など具材を一気に炒め、そこにスープを注いで麺と一緒に炊き込む。これにより味に一体感が生まれる。特注の薄口醤油など厳選素材もおいしさの決め手。

麺に野菜とスープのうま味が染み込んで、汁なしのちゃんぽんといった感じの皿うどんです。

「角煮どんぶり」1200円

＜こちらもオススメ＞大きくて分厚い角煮が4つ！ 紹興酒の独特の風味も食欲をそそります。

極彩色で6階建ての中国風建築

めがね橋 共楽園／モチモチ食感の味付け皿うどんが美味

「そぼろ皿うどん（味付け太麺）」900円

海鮮など具だくさんなちゃんぽんと皿うどんで有名なお店。太麺を使ったそぼろ皿うどんは、麺がモチモチとしてソースなしでもウマいと評判。一度揚げた麺を具材と一緒に炒めながら、店特製の鶏ガラスープを染み込ませていくので味もしっかり。

「そぼろ皿うどん」は麺にスープを吸わせ、具材を合わせて塩や醤油などで味付けした焼きそば風の皿うどん。

「ちゃんぽん」850円

＜こちらもオススメ＞「ちゃんぽん」は4〜5時間煮込んだ鶏ガラ100％のスープに、約10種類の具材が入っています。

中島川に架かる袋橋のすぐ近く

ちゃんぽん 蘇州林／軽やかな極細麺と厳選地元食材の競演

「上皿うどん（細麺）」1540円

皿うどんの細麺は、長崎でいちばん細いといわれる極細麺を使用。イチオシの上皿うどんは、五島の車エビや島原産豚肉、長崎の野菜など14種類が入って具の存在感が際立つゴージャスな味わい。有田の窯元・深川製磁の器も目を引きます。

「上皿うどん」は具材のよさを生かし、鶏ガラスープを使って仕上げた甘さ控えめのあんが極細麺にマッチ。

「上ちゃんぽん」1540円

＜こちらもオススメ＞「上ちゃんぽん」の具材は上皿うどんと同じ14種類。鶏ガラ100%のスープに食材のうま味がプラスされています。

長崎駅構内なので使い勝手がよい

■ちゃんぽん 蘇州林（ちゃんぽん そしゅうりん）

住所：長崎県長崎市尾上町1-67 長崎駅かもめ市場内

TEL：095-801-1062

営業時間：11時〜21時15分LO（時期により変更あり）

定休日：無休

寿々屋／やさしいおふくろの味に舌も心も癒やされる

「皿うどん（細麺）」850円

90歳を超える女性店主が腕をふるう食堂。皿からはみ出るほどのたっぷりのあんと、サクサクの細麺のおいしいこと! 練炭でトロトロと火を入れて作る豚骨と鶏ガラのブレンドスープが、味の決め手になっています。

皿うどんの細麺は、注文を受けてから揚げてくれるので食感がパリパリ。テイクアウトもOK。

「ちゃんぽん」850円

＜こちらもオススメ＞ちゃんぽんは、地元の漁港・茂木町でとれる新鮮なイカなど約10種類の具材を使い、すっきりやさしい味に仕上げています。

唐人屋敷跡の細い露地裏にある食堂

■寿々屋（すずや）

住所：長崎県長崎市十人町10-15

TEL：095-822-0996

営業時間：11〜14時、17時〜18時30分

定休日：日曜、ほか不定休

中華 満腹／スパイシーなカレー味はやみつきになるおいしさ！

「満福のカレー皿うどん（細麺）」1100円

思案橋横丁にあり、飲んだ後に立ち寄る地元の客も多いお店。登場以来約30年、根強い人気を誇るのがカレー味のちゃんぽんと皿うどん。豚骨と鶏ガラで作る特製スープをベースに、カレー粉を絶妙なバランスで配合したスパイシーで深みのある味わいです。

「カレー中華丼」950円

＜こちらもオススメ＞「カレー中華丼」は食欲をそそるカレー風味。卵でとじることで、まろやかな仕上がりに。

テーブル席3つとカウンターあり

■中華 満腹（ちゅうか まんぷく）

住所：長崎県長崎市本石灰町5-1

TEL：095-823-1029

営業時間：18時30分〜24時

定休日：日曜

よこはま 眼鏡橋店／具だくさんでコクのあるあんがとろーり

「特製皿うどん（細麺）」1300円

長崎で一番古い商店街「アルコア中通り」沿いにあるお店。姉妹店である思案橋店とともに半世紀以上愛され続けています。ちゃんぽんと皿うどんの味の決め手となるスープは、豚骨と鶏ガラをブレンドした白濁スープでとてもクリーミー。

「乾焼蝦仁（エビチリ）」1480円

＜こちらもオススメ＞「乾焼蝦仁」の手作りソースは最初は甘く感じますが、後から辛さがジンワリ！

すっきりとした店内でくつろげる

■よこはま 眼鏡橋店（よこはま めがねばしてん）

住所：長崎県長崎市諏訪町6-17

TEL：095-825-9382

営業時間：11〜18時

定休日：火曜

