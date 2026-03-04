「レストラントルコ」という店にワンプレートの定食があり、それがトルコライスとして広まったという説、神戸でトルコの「ピラウ」とよばれるサフランライスに似た焼きめしを「トルコ風ライス」と命名、それが長崎でトルコライスになったという説など諸説があります。確たる説はないが、いくつもの説が挙げられるのも人気料理だからこそ。

ワンプレートにカレーピラフとスパゲティナポリタン、その上にポークカツをのせるのが定番。ただし、明確な規定はなく、一皿にご飯ものとパスタ、さらに何か洋風料理を盛り合わせれば「トルコライス」とされ、そのバリエーションは無限大。

ツル茶ん／絶品の長崎洋食が勢揃い！ トルコライスの殿堂

「昔なつかしトルコライス」1780円

大正14年（1925）創業、九州最古の喫茶店といわれるお店。名物のトルコライスは、スタンダードなもののほかにも「Ryomaトルコ」や「ランタントルコ」など長崎にちなんだユニークなメニューを考案し続けている。高級ラム肉を使ってトルコ風に仕上げた「真正トルコ」もおすすめ。

「昔なつかしトルコライス」は大人向けのお子様ランチのよう。カレーソースがカツ、ピラフと相性抜群な一品。全体のバランスを考えてピラフはマーガリンを使ったあっさり仕上げ。オーソドックスなナポリタンと、サクッと揚げたカツにカレーソース、シーザードレッシングがかかった新鮮な野菜サラダが1皿に。

「Ryomaトルコ」1980円

坂本龍馬にちなみ「幕末にもしトルコライスがあったなら」という思いで考案。牛ロースのカツレツメインで和洋折衷な仕上がり。

「ランタントルコ」1780円

長崎の冬を彩る「長崎ランタンフェスティバル」にちなんで考案。エビフライにかかるピンク色で、ピリ辛の中華風ホワイトソースが特徴です。

「ジパングトルコ」1780円

和のテイストにこだわったトルコライス。メインはキノコをたっぷり使ったテリヤキソースが決め手のテリカツ！

歴史を感じるクラシカルな店内には、龍馬や孫文関連、創業当時の古写真も展示

レストランメイジヤ／大人気のハンバーグがドーンとのっかる豪華版！

「よくばりトルコライス」1200円

創業70年超、地元で愛される老舗洋食レストラン。トルコライス980円をアレンジした「よくばりトルコライス」は、見た目のインパクトも食べごたえも満点。食欲をそそるスパイシーな味わいのドライカレー、トマトソ−スを絡めてシンプルに仕上げたナポリタン、サクッと揚がったポークカツにはデミグラススースがかかり、王道の組み合わせは、ジューシーなハンバーグが乗りまさに欲張りな内容の一皿です。

落ち着いた雰囲気の店内

■レストランメイジヤ（れすとらんめいじや）

住所：長崎県長崎市浜町3-18 メイジヤビル2F

TEL：095-827-1129

営業時間：11〜20時

定休日：木曜、ほか不定休

ニッキー・アースティン／ラインナップにびっくり、トルコライスは186種類

「63番」1570円

トルコライスを番号で注文するという、ユニークなス タイルのお店。メインだけでもトンカツ、チキンカツ、ハンバーグ、コロッケなどがあり、パスタやピラフ、ソースのバリエーションも豊富。全186種のなかから自分好みのトルコライスがオーダーできます！

「63番」はトルコライスでは珍しい鉄板焼のスタイル。スパイシーなドライカレーにホワイトソースがかかり、チーズが溶けて香ばしさがアップ！ デミグラスソースで煮込んだ煮込みハンバーグと、コロッケグランプリで金賞を獲得したこともある自信作のコロッケ2種、ケチャップベースのソースを絡めたシンプルなパスタがおいしい。

■ニッキー・アースティン（にっきー あーすてぃん）

住所：長崎県長崎市万屋町4-11 2F

TEL：095-824-0276

営業時間：11〜21時(20時20分LO)

定休日：不定休

kitchen nello／ピラフの上の半熟玉子焼は自家製デミグラスソースと相性◎

「長崎牛の手ごねハンバーグトルコ」1780円

トルコライス好きの店主がオープンさせたお店。定番メニューの「THE・トルコライス」のほか、県産アジを使った「フィッシュトルコ」や季節限定「カキフライトルコ」などオリジナルの味を提供しています。

「長崎牛の手ごねハンバーグトルコ」は半熟状の玉子焼に隠されたカレーピラフに長崎牛のジューシーなハンバーグをオン。オリジナルソースで仕上げたナポリタンもつきます。

眼鏡橋そば。夜はバーとして営業

■kitchen nello（きっちん ねろ）

住所：長崎県長崎市古川町3-2

TEL：095-807-717

営業時間：13時〜15時30分、17時30分〜24時

定休日：日曜の夜

Bistroボルドー／元祖のレシピをフレンチ風にアレンジ！

「トルコ風ライス」1672円

シェフの父親はトルコライスの生みの親ともいわれ、父から受け継いだレシピをもとに、シェフがフレンチのエッセンスを加えた「トルコ風ライス」。そのほかにも10種類のトルコライスを提供しています。

フレンチ風のピラフは白ワインで蒸したあっさりとしたドライカレー、豚肉を揚げずにバターでじっくりソテーしたポークカツレツ、宣教師ド・ロ神父が伝えた日本最古のパスタの復刻版「長崎スパゲッチー」を使用したトマトソーススパゲティで味のハーモニーが堪能できます。そのほかにも10種類のトルコライスを提供しています。

大人数用のテーブル席も用意されている

■Bistroボルドー（びすとろぼるどー）

住所：長崎県長崎市浜町8-28 インポートビル2・3F

TEL：095-825-9378

営業時間：11〜21時LO

定休日：不定休

長崎の情報をもっと知りたい方におすすめ！

【最新版】『るるぶ長崎 ハウステンボス 佐世保 雲仙'27』

購入はこちらから！

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ 長崎 ハウステンボス 佐世保’27』に掲載した記事をもとに作成しています

