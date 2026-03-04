恵比寿駅から徒歩2分、人通りの少ない落ち着いた通りに現れるのが「SUGARY 恵比寿店」。

一面ガラス張りの外観が目印で、ガラス越しにのぞくおしゃれな店内の雰囲気に、思わず足を止めたくなります。

「SUGARY」のコンセプトは“ALL DAY ACAI CAFE”。ほっとひと息がつきたいカフェタイムはもちろん、モーニングからディナーまで、そのときの気分にあわせてアサイーを楽しめるオールデイカフェです。

扉を開けると、テラコッタカラーとグリーンを基調にしたあたたかみのある空間が広がります。カウンターや植木鉢には地層をモチーフにした縞模様があしらわれ、自然のようなやさしいムードも。

座席はカウンターとテーブルあわせて22席を用意。都会にいながら、ゆったりとした時間を過ごせます。



フレーバーとベースを選んでアサイーをカスタマイズ

看板メニューのアサイーボウルには、アサイーの含有量が高い「グロッソ」を採用。毎日店舗でひとつひとつ丁寧に手づくりしていて、水っぽさを抑えたなめらかな口当たりと、アサイー本来のコク深い風味が楽しめます。

「ピーナッツバター」

アサイーボウルのフレーバーは「トロピカルアサイー（FULL 1450円／MEDIUM 1100円）」や「カカオボウル（FULL 1500円／MEDIUM 1150円）」など全6種類。サイズは「FULL（180g）」と「MEDIUM（120g）」の2種類から選べます。



さらに、アサイーボウルはベースとなる素材を、「グリークヨーグルト」「ピーナッツバター」「チアシードプリン」の3種類から選べるのも魅力。トッピングとの相性を考えて選ぶのはもちろん、好きな素材でカスタマイズするのもおすすめです。その日の気分にあわせて楽しんでみてくださいね♪



「アサイープレート」2000円

今回は「アサイープレート」を注文しました。アサイーボウル（MEDIUM）に、3種類から選べるブレッドとポタージュスープがついた人気メニューです。フレーバーは「チョコベリーアサイー」、ベースはピーナッツバター、ブレッドは「アボカドモッツァレラブレッド」をチョイスしました。

※価格はどのフレーバーを選んでも変わりません



「チョコベリーアサイー」には、イチゴ、バナナ、ブルーベリー、チョコレート、グラノーラ、グリークヨーグルト、はちみつがぜいたくにトッピングされています。彩りも華やかで、写真映えも抜群です。

「チョコベリーアサイー（MEDIUM）」単品1150円

ひと口食べると、まず広がるのはアサイーのなめらかさとコク。そのあとにグリークヨーグルトのほどよい酸味とまったりとした食感、ピーナッツバターの香ばしい風味が重なります！

フレッシュフルーツのさわやかな酸味や甘みとチョコレートのほろ苦さも絶妙なバランスで、最後まで飽きずに楽しめる一杯です。

「アボカドモッツァレラブレッド」単品850円

セットの「アボカドモッツァレラブレッド」は、こんがり焼き上げたカンパーニュに、クリーミーなアボカドとモッツァレラチーズ、クミンシードをトッピング。味つけは塩コショウとオリーブオイルでシンプルに仕上げています。

とろりとしたチーズのコクとアボカドのまろやかさが相性抜群で、アサイーの甘酸っぱさともよいバランスです。ブレッドは単品注文もできるので、気に入ったらぜひリピートしてみて。

「ポタージュスープ」※単品なし

「ポタージュスープ」は、3種類のキノコと塩麹、隠し味に西京味噌を加えた一杯。マイルドでありながら奥行きのある味わいに、仕上げのトリュフオイルがふわりと香ります。やさしいポタージュが加わることで、プレート全体の満足感もぐっと高まります。



「SUGARY」ではアサイーボウルに追加トッピングも可能。チョコやヌテラ、グリークヨーグルト、マンゴー、オレンジピールなど全17種類がそろいます！

もともとの具材を増やして味わいを強めるもよし、新たなトッピングで印象を変えるもよし。何度も通って、自分だけの“ベストカスタム”を見つけるのも楽しみ方のひとつです。

※追加トッピングはいずれの具材も＋50円です

「チョコベリーアサイー（MEDIUM）」＋「カカオニブ」＋「ラズベリー」カスタム1250円

今回はスタッフさんのおすすめをもとに、ピーナッツバターベースの「チョコベリーアサイー（MEDIUM）」に「カカオニブ」と「ラズベリー」を追加しました。ラズベリーのプチプチと、カカオニブのザクザク食感が追加されておいしい！

ほろ苦さと甘み、ベリーの酸味がバランスよく強調されて、ひと口ごとにより変化を楽しめる味わいになりました。

ベースやトッピングを変えるだけでこんなにも味わいが変わるなんて、これは沼にハマってしまいそうです！

こだわりの自家製アサイーを自分好みにカスタマイズしながら楽しめるカフェ「SUGARY」。ブレッドなどの軽食や、コーヒーなどのドリンクが揃っていて、モーニングからディナーまで気軽に利用しやすいのも魅力です。

日中は席が混み合いやすいため、ゆったり過ごしたい方はオープン直後や16時以降の来店がおすすめ。アサイー好きな方はもちろん、これから挑戦してみたい方も、ぜひ一度足を運んでみてください。



◼︎SUGARY 恵比寿店（しゅがりー えびすてん）

住所：東京都渋谷区東3-26-1 丹後町ビル 1F

営業時間：9〜21時（20時30分LO）

定休日：無休

アクセス：恵比寿駅から徒歩2分

公式サイト：http://sugary.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/sugary_jp/



Text＆Photo：小杉環太（エフェクト）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●「Instagram」は、米国およびその他の国におけるMeta Platforms, Incの商標です。

