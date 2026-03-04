日テレ、二宮和也＆timelesz菊池風磨ら「ニノさん」ファミリーの今後に言及「この先もタイムテーブルのどこかで伝えていけたら」
【モデルプレス＝2026/03/04】日本テレビが2026年3月4日、都内にて2026年4月期改編説明会を実施。嵐の二宮和也がMCを務めた「ニノさん」について言及した。
【写真】嵐、5年ぶり5人でSNS登場
日本テレビは、同年2月20日をもって放送終了した「ニノさん」について「13年続いた番組で、アットホームな二宮さんを中心としたファミリーの番組だったというふうに思っておりまして、改めて出演者の皆様に感謝申し上げたいと思ってます」と感謝。続けて「レギュラーの『ニノさん』としては終了しますけれども、ニノさんファミリー、二宮さんでありますとか（菊池）風磨さんでありますとか、レギュラー出演者の皆さんのお力を活かした番組は今後もどこかでやっていきたいなということも思っています」と同番組のファミリーとして出演していたtimelesz・菊池風磨らについて語った。
そして「レギュラーとしては終わりますけれども『ニノさん』ファミリーの楽しい雰囲気はこの先もタイムテーブルのどこかで伝えていけたらなという風には思っております」と意欲を見せていた。「ニノさん」は、2013年から続いていた人気番組。2026年2月20日の最終回には、赤楚衛二や有村架純をはじめとした豪華メンバーのほか、ファミリーの菊池、陣内智則らが集結した。
日本テレビの2026年4月改編は「誰かと見たい、が、一番見たい」をテーマに掲げ、生活者に「新しさ」「熱」「親子・家族の時間」を届け、同局のコンテンツに人を集めていくことを編成方針としている。改編率は全日6.6％、ゴールデンタイム（19時〜22時）14.8％、プライムタイム（19時〜23時）11.1％。司会は、同局系アナウンサー・辻岡義堂が務めた。（modelpress編集部）
◆日本テレビ「ニノさん」に言及
◆日本テレビ、2026年4月期改編テーマは「誰かと見たい、が、一番見たい」
