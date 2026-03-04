レトロ路線は危険な賭け

もしアウディが過去に目を向けるのであれば、ルノー、ヒョンデ、フォルクスワーゲンなどのようにレトロ路線を歩むことになるのだろうか？

マッシモ・フラセラ氏は、アウディの過去の成功を振り返り、新型車の個性を醸成するのに役立てようとしているのだろうか？



マッシモ・フラセラ氏は初代TTに大きな影響を受けた。

いや、違う。その理由は2つある。第1に、コンセプトCは単なる「TTの復活」ではなく、「独自性を追求するという強いメッセージ」であること。第2に、フラセラ氏は、過度なノスタルジックデザインはアウディのショールームにふさわしくないと考えていることだ。

「レトロは、特定のブランドや製品では機能する古典的な手法ですが、長期戦略にはなりません」

「過去に、バックミラーばかり見ていたブランドは数多い。一時的には通用するかもしれませんが、危険な賭けです」

コンセプトCが新時代の象徴に

したがって、コンセプトCには過去の名車に敬意を表した部分もあるとはいえ、決して一発屋的な模倣品ではない。これは非常に重要なポイントだ。

アウディは以前よりもはるかに多様なモデルを生産している。このずんぐりしたモノリシックなクーペはデザイン上の基軸となり、ハッチバック、セダン、ステーションワゴン、クロスオーバー、グランドツアラー、SUVで構成される現代のラインナップ全体の象徴的存在となる必要がある。



コンセプトCは、過去の要素を取り入れながら新しい方向性を示している。

つまり、アウディを特徴づけるデザイン要素を、初代TTの時代には存在しなかったモデル群にも適用できる普遍性が不可欠だということだ。

フラセラ氏は「マトリョーシカ人形のようなラインナップ」には難色を示す一方、「見る人に『ああ、これはアウディだ』と感じさせる繋がりが必要」と認めている。

「もちろん、コンセプトCをそのままSUVに変形させるわけにはいきません。それは正しいやり方ではありません」

重要なのは、コンセプトのテーマをさまざまなセグメントやターゲット市場に合わせて適応させることだ。

「アウディらしさ」どう形作る？

「アウディのデザイン戦略の4本柱、すなわち明快さ、技術性、知性、そして感情に立ち返るのです。これらの原則をSUVやセダンに適用すれば、視覚的に繋がりのある表面処理やラインの表現が自然と導き出されます」

アウディはこれまでにも同様のアプローチを取ったことがある。フラセラ氏は初代TTと『A2』を例に挙げ、そのワンボウシルエットとバウハウス風の装飾が明確な共通点だと強調する。「両車はほぼ同じデザイン要素を共有しながらも、キャラクターはまったく異なります」



フラセラ氏のデザインが若者の心を動かし、次の時代の原動力となるかもしれない。

例えば、大型の7人乗りSUVが、2人乗りのコンセプトCからどう影響を受けるかについては具体的な言及を避けたが、共通の抑制感覚によってその関係性は明白になるという。

「形状の複雑さを和らげるというこの原則は、すべてのモデルに適用されます。それがクルマ同士を結びつける方法です」

フラセラ氏のビジョンが市販車に反映されるまでにはまだ時間がある。コンセプトCの量産バージョンは早くても来年後半に発売予定だからだ。

しかし、彼は流行に流されない姿勢と不朽の美に強いこだわりを持っている。構想から実現まで長い時間がかかっても、彼のクルマが持つインパクトと外観的魅力が損なわれることはないはずだ。

彼が新しい観客層と新しい時代に向けてデザインしていることは明らかだ。だが何より、近い将来、アウディ販売店に足を踏み入れた若き学生の心を揺さぶり、運命を書き換えるためにデザインしているという印象がある。そうして、また新たな循環が始まるのだろう。

デザイナーお気に入りのクルマは？

フラセラ氏にお気に入りのアウディ車を尋ねてみた。

A6（1997年）

2代目となるC5型A6は「絶対的な傑作」であり、アウディのデザイン言語を根本から変える先駆けとなった。フラセラ氏が「若きデザイナーで、非常に影響を受けやすかった時期」に登場した。

TT（1998年）



アウディA6（2代目）

フラセラ氏が「本当に、心から、深く愛している」1台だ。「このクルマは、わたしの中で何かに火をつけました。ずっと繋がりを感じてきたんです」

ステッペンウルフ（2000年）

「TTのオフロードコンセプト」として不当に過小評価されたこのクルマは、フォルクスワーゲン・ゴルフR32のV6エンジンを搭載し、11年後に登場するQ3の原型となった。「初めて見た時、そのスケール感に衝撃を受けました。本当に小さいんです！」

RS Q8（2025年）

フラセラ氏が日常使いしているという640psのRS Q8は、控えめさやミニマリズムとは正反対だ。だが彼はこう言う。「このレベルの性能を持つクルマは、その性能を表現する必要があります」

F1マシンのカラーリングも

ブランドを形作るコンセプトカーを構想しつつ、新たなデザイン言語を同時に構築するのは困難な事業だ。

しかし、フラセラ氏にはもう1つ、大きな課題があった。アウディ初のF1マシンにおけるデザインを定義することだ。



アウディのF1マシン『R26』

AUTOCARの単独インタビューで、フラセラ氏はこの課題が「エキサイティングな挑戦をさらにエキサイティングなものにした」と語った。

彼の率いるデザインチームが最優先したのは、ピットレーンからの俯瞰ショットでデザインが際立つようにすることだった。その結果生まれたのは、大胆でありながらミニマルな処理だ。主軸とするシグネチャーカラー「ラヴァ・レッド」は、「アウディのレッドをとても鮮やかに表現した色であり、F1における高揚感を新たな次元へ引き上げる」とされる。

アウトウニオンに着想を得たチタンカラーは、アウディのモータースポーツの伝統へのオマージュであり、黒の部分は、デザイナーとエンジニアの間の妥協の結果だという。

「当初、重量を考慮して、車体に露出させるカーボンファイバーの量について議論がありました。技術的な観点から言えば『クルマは黒になるだろう？』という感じでしたが、それは実現できませんでした。アウディとして認識される必要があるからです。ただ、黒は維持しました。ある意味、カーボンファイバーを露出させると同時に、アウディのメインカラーとしての位置付けも兼ねています」