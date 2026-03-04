風間俊介＆庄司浩平、2ショットにファン歓喜「眼福」「素敵過ぎる」 「年間ドラマ大賞」3冠に喜び
俳優の風間俊介（42）と庄司浩平（26）が27日、共に出演したテレビ東京の7月期ドラマ『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムに登場。雑誌『TV LIFE』（ワン・パブリッシング）の「年間ドラマ大賞2025」で3冠を達成し、トロフィーを手に笑顔を見せる2人の2ショットを公開した。
【写真】「眼福」ファン歓喜の2ショットが公開された風間俊介＆庄司浩平
同作の原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じた。
「年間ドラマ大賞2025」では、作品賞のほか、風間が主演男優賞、庄司が助演男優賞に選ばれ、3冠を達成した。インスタグラムでは、トロフィーと花束を手にニッコリ笑う風間と庄司の写真をアップした。
この投稿に「素敵なツーショットありがとうございます、ありがとうございます」「ツーショット最高です」「眼福」「素敵過ぎる」といったコメントが寄せられた。
