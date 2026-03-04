Image: Apple

昨日発表されたM5のMacBook Airを前にして、筆者も含めきっと多くの人が抱いたであろう感想は一つ。

もうみんなこれで良くないか？

今回のアップデートでMacBook Airは、Proモデルに引け目を取らないほどの大進化を遂げました。

M5チップ搭載へ

いわずもがなもっとも大きなトピックは、M5チップの搭載。

M5チップはAppleが「世界最速クラス」とうたうほど性能が向上しており、日常的に行なう作業がこれまで以上に快適になりました。たとえば、

・写真のRAW現像がより短時間で終わる ・動画の書き出しが速くなる ・複数のアプリを同時に開いても動作が重くなりにくい ・ローカルAIを使った文章整理や画像処理もスムーズに

とかとか。

その結果、これまでProモデルが得意としていた画像編集やAI処理も、MacBook Airでもほぼ同等レベルのパフォーマンスを発揮するようになりました。

標準ストレージも512GBに

さらに、標準ストレージが512GBに底上げされたことで、これまでの「Airは保存容量や速度が少し不安」という弱点も過去のものに。

M5 MacBook Airは、一般的なユーザーが行なう作業であれば、Proモデルを選ばなくても十分な性能を手に入れられる一台になったんです。

実際に、同じM5チップ搭載のMacBook Pro（ベースモデル）と比較してみると、

M5 MacBook Air M5 MacBook Pro ディスプレイ 13.6インチ 14.2インチ CPU 10コア 10コア GPU 8コア 10コア メモリ 16GB 16GB チップ M5 M5 ストレージ 512GB 1TB バッテリー 最大18hrs 最大24hrs カラバリ 4種類（スカイブルー/シルバー/スターライト/ミッドナイト） 2種類（スペースブラック/シルバー） 価格 $1099（184,800円） $1699（279,800円）

ハード面での大きな違いは、ディスプレイサイズ、スピーカー、ポートくらい。ビデオ再生でMacBook Airが最大18時間、MacBook Proが最大24時間と差はあるものの、実際のところビデオを24時間も見るって人もそうそういないはず。

性能としてはほぼ変わらず、MacBook Air（13インチベースモデル）とMacBook Pro（14インチベースモデル）の価格差は9万5000円。めちゃくちゃデカい。この浮いた金額分で周辺アクセサリーやキーボード、モニターを買うほうが賢い選択に思えてくる。

ついでに言えば、MacBook Airのほうがカラバリが豊富で、軽くで持ち運びやすいなら、メインPCとして断然視野に入ってくるのではないでしょうか？

もちろん、M5 Pro/Maxというさらなる高性能チップが必要ならMacBook Proを選ぶ必要がありますが、M5チップでじゅうぶんならAirのコスパは輝いて見えます。

より低価格でProモデルとほぼ同等の価値が手に入る、そんな存在になったM5 MacBook Air。

今晩MacBook Neo（？）が本当に発表されるのであれば、また立場が変わってくるのでしょうね。

