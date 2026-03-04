サーティワン「サンリオキャラクターズ パレット4」発売！

写真拡大

　「サーティワン アイスクリーム」は、3月6日（金）から、「サンリオキャラクターズ パレット4」を、全国の店舗で通年販売する。

【写真】カラースプレーをちりばめた台紙もキュート！　商品詳細

■カラフルなアラザンを自由にデコって完成

　今回登場するのは、“アイスクリームパーラー”をテーマに、ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、クロミの4つのピースがひとつになったパレットケーキ。

　本商品は、ワッフルコーンに盛りつけたアイスクリームをイメージしたケーキベースに、頭にホイップクリームをのせたり、チョコスプレーがかかっちゃったりと、お茶目なキャラクターたちのチョコレートがデコレーションされており、別添のカラフルなアラザンを自由に飾って楽しめる。

　また、ワッフルコーンとスリーブをイメージしたフィルムには、アイスクリームになったり、カラースプレー柄の洋服を着て店員になったりしたキャラクター達をデザイン。

　さらに、カラースプレーをちりばめたギンガムチェックのテーブルとコースターが描かれた台紙も付属し、ケーキを食べ終わったあとには、キャラクターたちがグラスに乗ったアイスクリームデザートのイラストが登場する愛らしい仕様だ。