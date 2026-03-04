田中碧を擁するリーズも安全圏ではない。プレミアリーグ残留争いの行方。現時点で降格確率100％のクラブは？【現地発】
プレミアリーグは28〜29節を消化した。優勝争いや欧州CL出場権争いに注目が集まる一方、プレミア残留をかけた熾烈な戦いも佳境に入りつつある。
来季の降格は、通常通り３クラブ。現実的に見れば、最下位ウォルバーハンプトン、19位バーンリーの２クラブは、残り試合数や勝点差を考慮しても、巻き返しは極めて厳しい。問題は残りの「１枠」だ。危うい位置にいるのが、18位ウェストハムと17位ノッティンガム・フォレストの２クラブである。
最も危ないのはウェストハムだ。残り日程にはマンチェスター・シティ（H）、アストン・ビラ（A）、アーセナル（H）と上位陣との対戦が控える。日程面の厳しさは明らかである。
さらに深刻なのは守備だ。リーグワースト２位の54失点。とりわけセットプレーからの失点が目立ち、守備組織の脆弱さは改善されていない。
さらにホーム14試合でわずか３勝という数字も不安材料だ。本来なら大きな後押しとなるはずの本拠地だが、陸上競技場をサッカー場に仕様を変えるスタジアムはピッチとスタンドの距離が遠く、熱量が伝わりにくい。近年の低迷もあり、スタンドにはどこか冷めた空気も漂っている。
昨年９月から指揮を執るヌーノ・エスピリト・サント監督が守備を立て直せるかどうか。ここまで守備が弱点となっているだけに、ディフェンスの整備が最大の分岐点だ。改善が見られなければ、ロンドンの人気クラブが２部降格という現実を突きつけられる可能性はある。
僅差で続くのがノッティンガム・Fである。今季だけで３度の監督交代。現在のヴィトール・ペレイラ監督は、実に４人目の指揮官だ。
開幕から間もなくヌーノ監督が解任されると、後任のアンジェ・ポステコグルーもわずか39日で退任。さらに昨年10月から指揮を執ったショーン・ダイチ監督も４か月で解任されるなど、クラブは完全に方向性を見失っている。
ギリシャ人オーナー、エヴァンゲロス・マリナキスはクラブ運営に積極的に関与することで知られるが、今季は現場への直接介入が災いし、不安定さに拍車をかけている。
実際、ペレイラ監督のもとでも劇的な改善は見られない。３月１日のブライトン戦（１−２）では、守備の寄せが甘く、組織として機能していない場面が散見された。リーグ終盤に差しかかるなかで、守備が整わないのは致命的だろう。
とはいえ、希望はホーム、シティ・グラウンドの存在だ。熱狂的なサポーターが後押しする終盤戦で、どれだけ勝点を積み上げられるか。ここまでチームとしての一貫性のなさが災いしてホームでも勝点を積み上げられていないが、残留への道はそこにかかっている。
「まさかの降格候補」と言えるのが16位のトッテナムだ。本来は強豪の一角。６万2000人収容の本拠地を誇るクラブが、26年に入ってからリーグ戦で未勝利（４分け６敗）、しかも現在４連敗中と急失速している。
トーマス・フランク監督が２月に解任され、後任に元ユベントス指揮官のイゴール・トゥードル監督を招聘した。しかし初陣のアーセナル戦で惨敗すると、続くフルアム戦でも４−４−２の２トップシステムを急遽採用しながら１−２で敗れた。状況は好転していない。
そのフルアム戦の試合前会見では、ユベントス時代に用いた「１日２回の練習」をトッテナムでも行なうかについて、記者から質問が飛んだ。通常、プレミアクラブでの練習回数は１日１回。トゥードル監督は「いや、行なわない」と否定し、「３回だ」とジョークを言って記者団を笑わせる余裕もあった。だがフルアム戦の敗戦で、指揮官へのプレッシャーは一気に高まっている。
何より気がかりなのは、選手から覇気が感じられないこと。ボールを保持できず、守備も脆い。チームの一体感が希薄だ。
来季の降格は、通常通り３クラブ。現実的に見れば、最下位ウォルバーハンプトン、19位バーンリーの２クラブは、残り試合数や勝点差を考慮しても、巻き返しは極めて厳しい。問題は残りの「１枠」だ。危うい位置にいるのが、18位ウェストハムと17位ノッティンガム・フォレストの２クラブである。
さらに深刻なのは守備だ。リーグワースト２位の54失点。とりわけセットプレーからの失点が目立ち、守備組織の脆弱さは改善されていない。
さらにホーム14試合でわずか３勝という数字も不安材料だ。本来なら大きな後押しとなるはずの本拠地だが、陸上競技場をサッカー場に仕様を変えるスタジアムはピッチとスタンドの距離が遠く、熱量が伝わりにくい。近年の低迷もあり、スタンドにはどこか冷めた空気も漂っている。
昨年９月から指揮を執るヌーノ・エスピリト・サント監督が守備を立て直せるかどうか。ここまで守備が弱点となっているだけに、ディフェンスの整備が最大の分岐点だ。改善が見られなければ、ロンドンの人気クラブが２部降格という現実を突きつけられる可能性はある。
僅差で続くのがノッティンガム・Fである。今季だけで３度の監督交代。現在のヴィトール・ペレイラ監督は、実に４人目の指揮官だ。
開幕から間もなくヌーノ監督が解任されると、後任のアンジェ・ポステコグルーもわずか39日で退任。さらに昨年10月から指揮を執ったショーン・ダイチ監督も４か月で解任されるなど、クラブは完全に方向性を見失っている。
ギリシャ人オーナー、エヴァンゲロス・マリナキスはクラブ運営に積極的に関与することで知られるが、今季は現場への直接介入が災いし、不安定さに拍車をかけている。
実際、ペレイラ監督のもとでも劇的な改善は見られない。３月１日のブライトン戦（１−２）では、守備の寄せが甘く、組織として機能していない場面が散見された。リーグ終盤に差しかかるなかで、守備が整わないのは致命的だろう。
とはいえ、希望はホーム、シティ・グラウンドの存在だ。熱狂的なサポーターが後押しする終盤戦で、どれだけ勝点を積み上げられるか。ここまでチームとしての一貫性のなさが災いしてホームでも勝点を積み上げられていないが、残留への道はそこにかかっている。
「まさかの降格候補」と言えるのが16位のトッテナムだ。本来は強豪の一角。６万2000人収容の本拠地を誇るクラブが、26年に入ってからリーグ戦で未勝利（４分け６敗）、しかも現在４連敗中と急失速している。
トーマス・フランク監督が２月に解任され、後任に元ユベントス指揮官のイゴール・トゥードル監督を招聘した。しかし初陣のアーセナル戦で惨敗すると、続くフルアム戦でも４−４−２の２トップシステムを急遽採用しながら１−２で敗れた。状況は好転していない。
そのフルアム戦の試合前会見では、ユベントス時代に用いた「１日２回の練習」をトッテナムでも行なうかについて、記者から質問が飛んだ。通常、プレミアクラブでの練習回数は１日１回。トゥードル監督は「いや、行なわない」と否定し、「３回だ」とジョークを言って記者団を笑わせる余裕もあった。だがフルアム戦の敗戦で、指揮官へのプレッシャーは一気に高まっている。
何より気がかりなのは、選手から覇気が感じられないこと。ボールを保持できず、守備も脆い。チームの一体感が希薄だ。