ナルミヤキャラクターズ、セブン‐イレブンで限定ブロマイド発売 16種のキャラフレーム＆11種の証明写真風プリント展開
セブン‐イレブン・ジャパンは、人気ブランドのキャラクターを集めた「ナルミヤキャラクターズ」の限定ブロマイドを、全国のセブン‐イレブン店内マルチコピー機で販売している。販売期間は5月25日23：59まで。
【写真】平成風デコがかわいい！ナルミヤキャラがデザインされたフレームプリント
今回登場するのは「ナルミヤキャラクターズ キャラフレームプリント」と「ナルミヤキャラクターズ ランダムプリント」の2種類。いずれもセブン‐イレブン店内のマルチコピー機から購入でき、キャラクターをデザインしたプリントを手軽に入手できる企画となっている。
プリントには、ナルミヤ・インターナショナルが展開してきた人気ブランドのキャラクターが登場する。2000年代に一世を風靡したジュニアブランド「エンジェルブルー」のキャラクター・ナカムラくんをはじめ、「メゾピアノ ジュニア」のベリエちゃん、「ポンポネット ジュニア」のミントくん、「デイジーラヴァーズ」のルッキーなど、世代を超えて親しまれてきたキャラクターたちがデザインされている。
ラインナップにはキャラクターをあしらったフレームデザインや、キャラクターの証明写真風のプリントなどを用意。コレクションとして楽しめるほか、写真やカードのデコレーションなどにも活用できる仕様となっている。
キャラフレームプリントは全16種類。価格はL判が1枚400円（税込み）、2L判が1枚500円（税込み）。販売期間は5月25日18：00まで。
ランダムプリントは全11種類で、購入時にランダムで1枚プリントされる仕様。価格はL判が1枚200円（税込み）。販売期間は5月25日23：59まで。
同企画は、セブン‐イレブン店内のマルチコピー機サービスを通じて展開される期間限定コンテンツ。店頭で気軽に購入できるキャラクタープリントとして、ナルミヤブランドのファンを中心に注目を集めそうだ。
