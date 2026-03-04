東方神起、デビューしたいことを発表 チャンミンのトークに観客も笑顔
東方神起が4日、都内で行われた映画『東方神起 20th Anniversary Film「IDENTITY」』の公開記念舞台あいさつに参加した。
【写真】カッコイイ…！仲良くハートポーズをする東方神起
2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起。本作は、2011年の再始動以降、2011年アルバム『TONE』発売から2025年開催の20th Anniversary LIVE TOUR『ZONE』にかけて、新たに編集されたドキュメンタリーとLIVEパフォーマンス映像、この映画のために収録したユンホとチャンミンのインタビューで紡がれる東方神起の“IDENTITY”に迫る作品となっている。
映画にかけ、これからデビューしたいことをフリップを使ってトークすることに。チャンミンは「SPAIN」と記入。直前に、20年にわたって秘密にしていたことについて「スペイン語」と書き、「機会があればスペイン語を習ってみたいと昔から思っていました。今も思っています」というエピソードを披露したばかり。チャンミンは「いつかデビューしたい」と真剣な眼差しで語ると、会場は笑いに包まれていた。
ユンホは「監督デビュー」とする。「いつか演出監督とか、もちろん映画の監督とか、そういうのを見せたい」とユンホが秘めた思いを明かすと、チャンミンは「ステキですね」と話していた。
