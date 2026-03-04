タレントの浅香唯（56）が4日までに自身のインスタグラムを更新。久しぶりの東京ディズニーランドショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「夢の国へ。ひさしぶりのディズニーランドでしたっ」と家族で訪れた東京ディズニーランドショットを投稿した。

「娘の高校卒業と、これから始まる大学生活のお祝いも兼ねて家族で過ごす貴重な時間。思い起こせば、娘が生まれて初めて地上に足をつけた場所がここディズニーランド。まだつかまり立ちだったけど、危なっかしい第一歩を踏み出して歓喜した思い出の場所なんだ〜あれから18年か…いつまで一緒にこんな時間を過ごせるのだろうと思うと寂しさが心に溢れる私」と娘の成長感じた瞬間だったという。

そして「シンデレラ城に向かって歩く娘と私の後ろ姿に漂う哀愁…センチな気分で胸がいっぱいかと思いきや、腹ペコモードには勝てず、テリヤキチキンレッグをパクリっ。寒空の下で食べるあったかいチキンは、心も体もあたためてくれるのでした」と記した。

「夢の国は大人にも魔法をかけてくれるステキなトコ。リフレッシュして元気と勇気をいっぱいもらって来たよ！娘の4月から始まる新しい道への第一歩が、笑顔で踏み出せるように私も全力で応援だ〜これから始まる新たな人生に、期待と不安を抱えながら準備しているあなたも。一緒にガンバだね。みんなファイティン！」とメッセージで締めた。

ネットでは「なんてかわゆいミッキー！」「ご陽気ファミリー」「夢の国はいつでも楽しい夢の時間」「幸せ空間すぎて素敵」などの声が上がった。