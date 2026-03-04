東方神起、20年間秘密にしていたことを告白 ユンホのエピソードにほっこり
東方神起が4日、都内で行われた映画『東方神起 20th Anniversary Film「IDENTITY」』の公開記念舞台あいさつに参加した。
【写真】カッコイイ…！仲良くハートポーズをする東方神起
2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起。本作は、2011年の再始動以降、2011年アルバム『TONE』発売から2025年開催の20th Anniversary LIVE TOUR『ZONE』にかけて、新たに編集されたドキュメンタリーとLIVEパフォーマンス映像、この映画のために収録したユンホとチャンミンのインタビューで紡がれる東方神起の“IDENTITY”に迫る作品となっている。
映画にかけ、20年にわたって秘密にしていたことをセルフ暴露することに。ユンホは「かわいい」とフリップに書き、その理由について「毎回、ステージでMCをする時とか、いきなりみんなが大きい声で『ユンホ、かわいい〜』って言うんですよ。毎回『俺、かわいいじゃないから！』と嫌がっている雰囲気を出していたんですけど実は最初に『かわいい〜』を聞いた時からかわいいことが好きなんですよ」と告白した。
会場は「かわいい〜」の声が止まず、ユンホは「実はうれしくて。でも、ステージ上ではカリスマの曲を担当してるから遠慮してくださいよ！」と照れながら伝えた。最後は「みなさんもかわいいです」と返礼し、会場にはほっこりした空気が流れた。
一方のチャンミンは「スペイン語」とする。「スペイン語を聞くと、意味がわからなくても単語の感覚が魅力的だなと思っていた。機会があればスペイン語を習ってみたいと昔から思っていました」と明かす。現在、スペイン語を習っているのかMCから問われると、チャンミンは「今も思っています」と話し、会場は笑いに包まれた。
