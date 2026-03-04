日本代表「侍ジャパン」は4日、強化試合を行った大阪から5日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの舞台である東京に移動。練習を終えた山本由伸投手（27＝ドジャース）が公式会見に出席し、侍セレブレーションとして昨日の強化試合で披露された改訂版“お茶たてポーズ”に言及した。

引き締まった表情で会見の臨んだ山本。初戦となる台湾戦先発への意気込みを語り、「優勝、連覇することがみんなの目標なので、そこを目指して頑張ります」を誓った。

「凄く良い雰囲気」と語った山本は、“お茶たてポーズ”について「昨日の試合中に一番新しいポーズを見て、凄く良いなと思いましたし、その後にSNSを見ていて意味を知りました。あれをたくさんできたら点も入ると思いますし、みんなでたくさんできるように頑張ります」と柔らかな笑みを浮かべた。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

3月6日 WBC1次R（東京D）台 湾戦 19時〜

3月7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

3月8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

3月10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜