英ロンドン自然史博物館で展示されたネアンデルタール人の復元模型＝2024年/Mike Kemp/In Pictures/In Pictures via Getty Images

（CNN）初期の現生人類（ホモ・サピエンス）と、約4万年前に絶滅した旧人のネアンデルタール人が交雑していたとの研究結果は2010年に発表され、古人類学界に衝撃を与えた。

この太古の交雑について、米ペンシルベニア大学の研究チームが最近、ネアンデルタール人の男性と現生人類の女性という組み合わせに偏っていたとする興味深い説を打ち出した。ただし、交雑がほとんどこのパターンで起きていた理由ははっきりしないままだ。

研究結果は米科学誌サイエンスに先月発表された。

ネアンデルタール人と現生人類がどのくらいの頻度で遭遇していたのかは分からない。だが24年に発表された研究によると、過去25万年にわたり両者が世界各地を移動するなかで、何度もDNAのやり取りがあったとみられる。ネアンデルタール人と現生人類はまた別の旧人、デニソワ人とも交雑したことが分かっている。

交雑の結果として、現代人のほとんどが何パーセントかの割合でネアンデルタール人のDNAを受け継いでいる。ネアンデルタール人のDNAは24時間周期の体内時計や免疫機能、一部の人の痛みの感じ方などに影響することが分かっている。

ただ不思議なことに、現代人のX染色体にはネアンデルタール人のDNAがほとんどみられない（ヒトの性染色体にはX、Yの2種類があり、男性はXY、女性はXXの組み合わせを持つ）。

研究を率いたペンシルベニア大学遺伝学部の上級科学研究者アレクサンダー・プラット氏によると、この点については過去10年ほどの間に2通りの説明が試みられてきた。

ひとつは、X染色体上の遺伝子が異種間ではうまく引き継がれないのではないかという説。もうひとつは、X染色体上にネアンデルタール人の遺伝子を持つ個体には何らかの弱点があり、進化の過程で自然淘汰（とうた）されたという説だ。しかし今回の研究ではいずれのシナリオも否定され、別の力学が働いていた可能性が示唆された。

X染色体のなぞ

研究チームは、現代人の女性73人とネアンデルタール人の女性3人のゲノムから得た情報を分析した。すると、ネアンデルタール人のX染色体には現代人とは正反対のパターン、つまり現生人類に由来するDNAが予想よりはるかに多いというパターンがみられた。ネアンデルタール人にとっては現生人類のDNAが有益だったと仮定しても、その要因だけでは説明のつかない多さだった。

研究チームは、ネアンデルタール人が持っていた現生人類のDNAを特定するために参照する現代人のゲノムとして、ネアンデルタール人のDNAをほとんど受け継いでいないアフリカ人女性のサンプルを使った。こうすれば重複する部分が見つかった場合、それはネアンデルタール人でなく、現生人類側のDNAだと容易に判断できるからだ。

チームによる分析の結果、ネアンデルタール人のX染色体上に現生人類のDNAが多くみられる理由は、交雑に性別の大きな偏りがあったと考えれば最もうまく説明できることが分かった。具体的に言うと、交雑はほとんどネアンデルタール人の男性と現生人類の女性という組み合わせだったことが示された。

この男女の間に生まれる子で、ネアンデルタール人の父からX染色体を受け継ぐのは女の子だけだ。さらにその後の世代でも、ネアンデルタール人の男性が現生人類由来のDNAを多く持つネアンデルタール人女性と交わるパターンは続いたと考えられる。

結果的に「ネアンデルタール人男性のX染色体は現代人にあまり受け継がれず、その一方でネアンデルタール人側のX染色体上には現生人類のDNAが多く取り込まれた」と、プラット氏は説明する。

チームによれば、この現象を最も端的に説明できるのが「男性側に好みがあった」という仮説だ。つまりネアンデルタール人の男性にとって、現生人類の女性や現生人類由来のDNAを多く持つネアンデルタール人女性は、なぜか「交雑の相手としてより魅力的に、好ましく」見えた可能性があると、プラット氏は言う。同様に、ネアンデルタール人男性と出会った現生人類の女性にとって、かれらは性的パートナーとしての魅力が大きかったのかもしれない。

ほかにも、性別による移動パターンの違いから、ネアンデルタール人の男性と現生人類の女性がちょうど交雑、繁殖に適した場所に居合わせたといった要因があったかもしれない。ただチームによれば、それだけでこの結果が説明できるとは考えにくい。

それでも疑問は残る

ゲノムには豊富な情報が含まれ、遺伝学者らはこれを使って集団の移動や他者との遭遇、太古から受け継がれたものを数学的にモデル化することができる。ただモデリングでは実際の行動のニュアンスをとらえることができず、ネアンデルタール人と現生人類の関係について完全な全体像を描くのは不可能だ。

米国立自然史博物館の古人類学者ライアン・マクロー氏も「非常に興味深い」研究結果としたうえで、「現生人類の女性たちはネアンデルタール人におのずと引き寄せられたのかもしれないし、強制されたのかもしれない。なんらかの取引が行われていたかもしれない。考えられる筋立てはいくらでもある」と述べた。