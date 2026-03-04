【敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘】 3月4日 発売 価格：1,400円

「敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘」

テレビ朝日は、Aimingと共同制作するPC用実写恋愛シミュレーション「敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘」を本日3月4日に発売した。価格は1,400円。

「敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘」は一人称視点の映像恋愛シミュレーション作品。シェアハウスで大学生活を過ごすことになった主人公が魅力あふれる5人のヒロインたちとの共同生活を過ごすストーリーとなっており、夏休みやハロウィン、クリスマスなどのイベントを一緒に過ごしながらヒロインたちと恋をするという。ゲームとしては実写映像を取り入れており、実際にアイドルやタレントとして活動する5人がヒロインとして登場する。

発売に合わせて期間限定の10%オフセールも実施されている。

【【全世界同時発売】５人の美女と共同生活!!「敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘」発売スタート！第2弾PR公開】あらすじ

上京し、夢と期待に胸を膨らませていたはずの大学生活。

しかし、思わぬトラブルで住む場所を失ったあなたは、運命に導かれるように別嬪荘と名付けられたシェアハウスで暮らすこと。

そこで待っていたのは、性格も個性も全く異なる、魅力あふれる5人のヒロインたちとの共同生活。

春の出会いから冬の聖夜まで、別嬪荘での1年間は、水着選び、ハロウィン、そして特別なクリスマスなど、二度と忘れられないイベントで彩られる。

甘くて、ちょっとおバカな共同生活があなたを待っている。

登場ヒロイン

菜緒

昔からあなたのことを知る、やきもち焼きの幼馴染。

CAST:花城奈央さん

□公式Xアカウント

凪

アイドルを目指している練習生。本当は優しいのに素っ気ない態度をとってしまう一面も。

CAST：渚のんさん

□公式Xアカウント

アノン

アルバイト先の頼れるリケジョの先輩。才色兼備で包容力もあり、あなたを癒してくれる。

CAST：あのんさん

□公式Xアカウント

流花

親友の妹だが現在は大人気アイドル。無邪気で放って置けないキュートな存在。

CAST：北野瑠華さん

□公式Xアカウント

美玲

アルバイト先の常連客。ミステリアスな魅力を持つ年上のお姉さん。

CAST：神山みれいさん

□公式Xアカウント

(C) tv asahi・Aiming Inc.