楽天の浅村栄斗内野手（３５）がオンラインカジノで賭博をしたとして、賭博容疑で宮城県警に書類送検されたことが４日、明らかになった。コーチ２人も同容疑で書類送検された。

球団は個人名は明かさず、以下のようにコメントした。

「昨年２月、当球団がオンラインカジノの利用に関し、球団内で自主申告の呼びかけを実施したところ該当者から自主申告があったため、宮城県警にご相談し、捜査にも真摯（しんし）に対応してまいりました。

該当者は、オンラインカジノの違法性を認識しないまま、興味本位で利用してしまったことを深く反省しているうえ、１２球団で申し合わせた制裁金の支払いも異議なく受け入れており、本件につきましては昨年時点で必要な対応を完了しております。

球団としましては、該当者の真摯な姿勢をふまえつつ、今後の当局の判断、結果をもとに適切な対応を行ってまいります」

オンラインカジノを巡っては昨年、ＮＰＢが各球団の選手、関係者などに自己申告をするよう呼びかけ、８球団１６人から申告があった。１６人には制裁金総額１０２０万円が科されている。

浅村はこの日のロッテ戦（静岡）に４番・一塁でスタメン出場。３打数１安打１打点だった。