通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間１０．９％に上昇

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.90　8.09　9.69　8.96
1MO　10.13　6.95　9.21　7.95
3MO　9.74　6.59　8.92　7.80
6MO　9.74　6.70　8.97　7.90
9MO　9.75　6.83　9.02　7.97
1YR　9.68　6.93　9.02　8.02

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.06　13.02　9.02
1MO　9.82　11.07　8.30
3MO　9.62　10.29　8.01
6MO　9.73　10.20　8.09
9MO　9.78　10.17　8.13
1YR　9.78　10.14　8.11
東京時間16:39現在　参考値

中東有事が継続するなかで、短期ボラティリティー需要が喚起されている。ドル円１週間は１０．９％と連日水準を上げている。