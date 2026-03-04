通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．９％に上昇
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.90 8.09 9.69 8.96
1MO 10.13 6.95 9.21 7.95
3MO 9.74 6.59 8.92 7.80
6MO 9.74 6.70 8.97 7.90
9MO 9.75 6.83 9.02 7.97
1YR 9.68 6.93 9.02 8.02
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.06 13.02 9.02
1MO 9.82 11.07 8.30
3MO 9.62 10.29 8.01
6MO 9.73 10.20 8.09
9MO 9.78 10.17 8.13
1YR 9.78 10.14 8.11
東京時間16:39現在 参考値
中東有事が継続するなかで、短期ボラティリティー需要が喚起されている。ドル円１週間は１０．９％と連日水準を上げている。
